英國首相施凱爾態度轉變！開放研議澳洲式社群禁令 跨黨派支持度增

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）12日向工黨議員表示，他對幼童與青少年花費在螢幕與社群平台上的時間日益擔憂，並首次明確表示對澳洲實施的「16歲以下社群禁令」持開放態度。他指出，有報告顯示部分5歲孩童每日長時間使用螢幕，且社群媒體對未滿16歲族群造成的心理與安全風險正在加劇。不同黨派的議員也表達開放態度。

英國首相施凱爾12日向工黨議員表示，他對幼童與青少年花費在螢幕與社群平台上的時間日益擔憂。（圖／Keir Starmer臉書​​​​​）

施凱爾過去認為社群禁令難以執行，且可能促使青少年轉向暗網；但隨著跨黨派支持逐漸累積，他表示自己的立場已轉變。他並重申，學校內不應允許學生攜帶或使用手機。有出席會議的部長形容，首相發言的語氣顯示政策方向已有明顯變化。

廣告 廣告

工黨議員麥卡利斯特（Josh MacAlister）去年曾提出法案，要求平台排除青少年的演算法推送並檢討未成年購買手機的安全機制，但當時遭政府部門反對。如今，隨著澳洲率先推動禁令，英國政壇的態度已逐漸鬆動，包括保守黨、改革英國黨及自由民主黨多名領袖都表示願意研究並考慮跟進。

英國科技大臣肯德爾（Liz Kendall）同樣對禁令保持開放，最終決策預計將在數月內作出。衛生大臣史崔汀（Wes Streeting）則指出，英國面臨的問題與澳洲相似，包括網路霸凌、身體意象、心理健康、性剝削以及青少年遭吸收進極端或犯罪組織等風險，顯示線上環境的危害已難再忽視。

更多FTNN新聞網報導

他殺了我的狗！發現寵物犬「被安樂死」 女子崩潰持刀刺傷分居夫

警方認錯死者！英國車禍釀烏龍 家屬哀悼3週才知「兒子還活著」

奶粉疑遭毒素汙染！嬰幼兒食用恐噁心嘔吐 雀巢緊急回收相關產品

