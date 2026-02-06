英國首相施紀賢已經走在下台的路上了嗎？

對施紀賢爵士而言，這是一個非常嚴峻的時刻。

今天英國首相所說、所做的一切，都反映出他與其團隊充分理解目前處境的嚴重性。

若施紀賢爵士今早仍按照原定計劃，發表那場關於增加鄰里建設資金、以激發地方自豪感的演說，那會顯得極其不合時宜，甚至令人錯愕。

取而代之的是，首相向傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者致歉，因為他「相信了曼德爾森的謊言」，並任命他擔任英國最高層級的外交職位。

更值得注意的是，在面對記者連番猛烈追問時，施紀賢爵士承認他理解「工黨議員的憤怒和挫折」。

決定首相命運的，是工黨議員，而此刻他們的憤怒程度遠遠超過他領導工黨以來的任何時候。

一張圖像包含四段簡短引述，內容皆是對近期英國政治事件的反應。其中一段將局勢比喻為病人已無法對治療作出反應；另一段指出政府正在重蹈「鮑里斯政府2.0」的錯誤，並面臨臨界點風險；第三段認為外界反應過度，並表示戈頓補選如今變得關鍵；最後一段則呼籲保持冷靜，並表示首相已採取恰當行動 [BBC]

工黨議員雷切爾・馬斯克爾（Rachael Maskell）過去在福利削減議題上一直與施紀賢唱反調。現在她表示，她認為首相的處境已「難以為繼」，他「不可避免」必須下台。

她告訴BBC約克電台（BBC Radio York）說：「我不認為他還有選擇。」

「他向下議院隱瞞了數月之久——在任命時，他已知悉彼得·曼德爾森（Peter Mandelson）和愛潑斯坦之間的關聯。」

她補充說，這對議員以及愛潑斯坦的受害者而言，都是一種「不光彩的行為」。

另一位不願具名的工黨議員則告訴《BBC第五電台現場》（BBC Radio 5 Live）主持人馬特·喬利（Matt Chorley）：「我得說，我看不出他如何能繼續下去。」

「這幾個月來情勢早已呈現彌留狀態，」另一位議員補充道，「但現在這位『病人』已經完全沒有反應了。」

一位工黨部長則表示：「唯一可以確定的是，政府已無法掌控局面，因此事情可能往任何方向發展。」

不過，馬特訪問的其他議員則較支持首相，其中魯比（Rugby）選區議員約翰·斯林格（John Slinger）表示：「大家需要保持冷靜。首相在這件事上做了應該做的。」

史蒂夫・威瑟登（Steve Witherden）則告訴BBC威爾士：「至少，首相幕僚長摩根·麥克斯維尼（Morgan McSweeney）必須解釋，為何在曼德爾森和愛潑斯坦的關係已公開為人所知的情況下，他仍力推任命。」

然而，更耐人尋味的是，儘管私下怒火高漲，真正公開要求首相下台的議員仍屈指可數。

而至今公開發難的少數議員，多半也不是施紀賢領導時期的支持者。

事實上，甚至連公開要求撤換麥克斯維尼的人都不多，而這是施紀賢至今拒絕採取的行動。

這顯示，儘管首相的位置比以往任何時候都更為脆弱，但對他領導權的挑戰仍遠未迫在眉睫。

「現實來說，我不認為在戈頓（Gorton）補選前會有什麼動作。」一名議員說，補選預定於2月26日在戈頓和登頓（Denton）選區舉行。

「而那之後，可能又太接近五月了，」屆時蘇格蘭、威爾斯及英格蘭部分地方將舉行選舉。

一名前部長表示：「我仍然認為在五月前有人行動的機會極低。但一切變化非常迅速。」

他補充說：「我看不出首相如何能從這場完全失當的任命曼德爾森的判斷錯誤中恢復。」

一位現任部長則直言：「他已經走到盡頭，只是時間問題。」