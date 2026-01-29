英國首相睽違八年訪中國 施凱爾：想與中國建立「更成熟的」關係

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

英國首相施凱爾於昨（28）日到訪中國，這也是近8年來首度有英國首相踏上中國大陸。施凱爾今（29）日與中共總書記習近平會面，雙方進行長達80分鐘的會談。施凱爾表示，希望與中國建立「更加成熟」的關係，以促進英國經濟發展與國防安全。

英國首相睽違八年訪中，施凱爾表示，希望與中國建立「更加成熟」的關係。（圖／美聯社）

根據英國《衛報》報導，施凱爾在會談開場即指出，中國在當前國際舞台上扮演重要角色，因此與中國建立更成熟的關係相當關鍵，不僅能擴大合作空間，也有助於就雙方分歧進行對話。習近平則表示，中英關係歷經波折，對雙方皆無益，若能採取更一致的做法，才符合彼此利益；中方也已準備好與英國維持戰略夥伴關係，「我們可以取得經得起歷史考驗的成果」。

施凱爾此行在英國國內引發爭論。保守黨領袖巴德諾赫本週批評其訪中行程，另有不分黨派議員對中國近期涉及的間諜行為表達憂慮。外媒指出，英國訪團此行全數使用一次性手機，以降低資安風險。不過，施凱爾似乎未受相關爭議影響，強調此行目的是扭轉多年來中英關係的動盪，建立更穩定、清楚的雙邊互動模式。

會後，施凱爾形容這次會談「極度成功且富有建設性」，並透露雙方在威士忌關稅、赴中免簽旅遊，以及打擊非法移民等議題上取得進展。他也就英國公民黎智英因危害國家安全罪入獄及相關人權議題提出關切，並指出雙方已就彼此意見分歧的部分進行成熟討論。

