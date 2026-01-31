即時中心／張英傑報導

為了完成併吞台灣的野心，中國用盡手段打壓台灣外交空間，不過仍有人對中國抱持不切實際的幻想，英國首相施凱爾（Keir Starmer）目前訪中，這不明智的舉動，連美國總統川普都發出警告直言，英國跟中國打交道非常危險；曾經深切感受過中國共產黨的鎮壓手段的中國民運人士王丹今（31）日說，「我不是英國人，都替英國覺得丟臉，這不是務實外交，這是自取其辱。」

王丹嘲諷，英國首相此行北京，姿態之嬌媚令人側目，談判時眼神給出去了，閱兵時身體拗成一個 X 型， 真是啧啧啊。

接著，王丹認為，刻意討好，指望用示弱換尊重，結果卻連最基本的政治禮遇都沒換到，逛故宮時，中國只派了個無足輕重的人物陪同敷衍；事實再次證明，對極權的谄媚不會被珍惜，只會被輕視。

最後，王丹感嘆，「我不是英國人，都替英國覺得丟臉，這不是務實外交，這是自取其辱。」

原文出處：快新聞／英國首相訪中惹議 王丹直言「這句話」

