英國駐台代表分享緊急避難包 驚見這特產

英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）在社群上曬出自己的緊急避難包。翻攝自臉書



國防部於近期發放新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，包含10萬5000本英語版，由外交部聯繫各駐台單位，目前共約索取8萬本。英國駐台代表包瓊郁 （Ruth Bradley-Jones）在臉書上分享她的避難包，其中還裝有英國經典的唐寧茶鐵盒。

包瓊郁透過臉書表示，危機隨時隨地都可能發生，而英國在台辦事處近期邀請「壯闊台灣聯盟」創始人吳怡農，進行了例行的危機應變教育訓練，期望團隊員工盡可能做好相關準備應對危機。

廣告 廣告

包瓊郁也曬出自己的「緊急避難包」，包括英國經典的唐寧茶、日式乾糧與「小橘書」《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，照片中還有盥洗用品、行動電源、收音機、保溫杯、醫療包等內容。她表示網路上有許多諮詢建議網站，提供緊急避難包的物品清單，並提醒行動電源要事先充飽電。

包瓊郁也呼籲大家下載台灣地方消防防災、警政服務應用程式，以查詢距離自己最近的避難收容處所、防空避難所等重要資訊。英國在台辦事處也透過社群分享，台灣政府近來發行了提供災難準備及應對各種危機的實務指導與資訊手冊，線上中文資訊連結已公告於英國官方的台灣旅遊建議。

包瓊郁也提到，壯闊台灣聯盟為台灣地方社區團體所開設的培訓課程，而他們開發的新應用程式「I Can Help」裡面給予地方社區團體針對例如颱風等危機準備的實用建議。她特別喜歡他們的10天份物資準備清單，若危機發生，讓大家能有10天份的物資可供使用。

更多太報報導

宏都拉斯總統大選開票「2親台候選人領先」 外交部：不預設前提交往

歐風聖誕節台北揭序幕 桃園、新北耶誕城12月也都有

新版全民國防手冊明起普發 極端氣候等都入列！明年每戶都可有一本