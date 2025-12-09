英國駕訓學校革新！教練用VR模擬複雜路況

英國倫敦近幾年，因為使用自行車與電動滑板車的人數增加，路況變得愈來愈複雜，英國一間駕訓學校引進VR虛擬實境系統，讓教練事先模擬真實路況，目前每年約500名教練接受這種VR訓練，結果顯示，在理論、駕駛技能到教學考試的表現，都明顯提升。

教室內，學員戴上VR頭戴裝置，準備在虛擬實境中模擬駕車上路。這間英國駕訓學校的目標，不是教菜鳥學員開車，而是讓新手教練先在安全環境中熟悉複雜路況。AA駕訓學校主管伯恩表示：「VR的真正優勢在於，你身處教室，就能確保看到駕訓學員正在練習的特定場景和道路環境。同時，它也能減輕壓力，因為你最終是在安全環境中，我們可以循序漸進培養技能。」

事實上，這些學員本身已具備駕駛能力，他們是培訓教練。透過VR模擬，他們能提前熟悉各種交通狀況，包括行人、自行車與電動滑板車，提高教學信心。伯恩補充：「我們需要教導教練先觀察學員，讓學員先觀察路況，然後再進行檢查。教練可以在模擬環境中練習，確保學員完成所有必要操作，再進行評估。」

駕訓學校採用Meta的Quest 3頭戴裝置，模擬真實駕駛環境，教練可查看交通狀況與後視鏡，幫助學員做出正確判斷。伯恩指出，「現在每年大約有500名駕訓教練接受這種訓練，我們看到這種課程形式顯著提升學員在資格認證中的成績，從理論考試、駕駛技能測驗到教學考試都更穩定。」

英國運輸部數據顯示，英國單日自行車騎乘量從2012年的約60萬趟，增加到2024年的133萬趟；2025年9月公布的資料也顯示，英國可租借的電動滑板車達日均1萬9500輛。VR教學讓教練可提前演練如何在道路上閃避各種交通工具。

伯恩表示：「這無疑為學員提供了機會。最大效益之一是危險感知能力，他們能在360度環境中辨識不同危險因子，也能訓練決策能力，例如：『你應該在這裡超車還是繼續跟車？』、『你會選擇哪條車道？』」

這間駕訓學校引進VR系統已五年，目前擁有18台裝置，每週可培訓72人，是英國唯一使用VR培訓教練的機構。在新科技輔助下，越來越多教練傾向先透過虛擬實境上課，掌握路況後再帶學員上路，兼顧安全與實戰準備。

