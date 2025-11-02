英國驚傳持刀攻擊！火車上多名乘客遭刺傷 2男子遭逮捕

南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導台南一間專賣熟食雞鴨鵝滷味店，發生一起消費糾紛，業者發文說，有一名阿桑在重陽節的時候買了半隻鹹水雞，幾個小時候回到店裏吵，說雞腿和雞胸都少了兩塊，業者認為不可能，當下把錢退還給她，叫她以後不要再來買了，沒想到隔天阿桑又把錢拿回來還給店家。業者說，一般他們都是封膜包裝，但這名阿桑要求不要封膜，改用蓋子。（圖／民視新聞）「我錢還你，她在那邊吵，我說『錢還你』，你以後不要再來買了！」什麼事情讓老闆這麼生氣，竟然拒絕客人再上門。原來是有一名阿桑在重陽節當天，買了半隻鹹水雞，幾個小時候回到店裏，說雞腿和雞胸肉都少了兩塊，和業者起爭執。業者事後調出監視器，證明雞腿在盒子裏是存在的。業者楊先生氣憤的說，「我們做這種工作，雞肉也沒多少錢，有必要偷工減料嗎？我減那個有什麼意思，拜託我是店面欸，我不是路邊攤，賣一天我就跑了，用這種蓋啦，可以打開的，她不要用密封的。」業者當下把錢退還給顧客，叫她以後不要再來買了，沒想到隔天阿桑又把錢拿回來還給店家。（圖／民視新聞）這間店位在台南永康的兵仔市場，專賣熟食雞鴨鵝滷味，業者說，一般他們都是封膜包裝，但這名阿桑要求不要封膜，改用蓋子，是不是在拜拜途中，被人偷吃了，不得而知，不過，隔天阿桑又回到店裏，把錢還給老闆。業者楊先生說，「人家還拿錢回來還，我不知道，不然我不會收。她說她有吃啊，她也不算奧客啦，可能也算是誤會啦。」其他顧客表示經常來買，也沒有遇過這樣的事情。業者說之前也曾經發生過類似事件，最後客人打電話來道歉，說是被家人偷吃了，這次消失的雞肉到底哪去了，阿桑沒有說，成了羅生門。原文出處：客訴買鹹水雞少＂腿、胸＂ 店家否認 退錢要客人以後別來 更多民視新聞報導小吃店「粿仔王子」暴紅！網歪樓：帶回去偷偷吃不只粿粿偷吃王子！闆妹驚曝「還有一對」15字揭內幕粿粿爆不淪戀偷吃王子！閨密簡廷芮遭網灌爆「神隱3天」

民視影音 ・ 1 天前