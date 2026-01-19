英國驚現「薯條海灘」！貨櫃翻覆被沖上岸 密密麻麻嚇傻居民

英國蘇塞克斯（Sussex）一處海灘近日出現罕見景象，數千袋薯條被海浪沖上岸，密密麻麻布滿海灘，居民驚呼宛如「薯條海嘯」。警方表示，事件起因運輸船隻掉落數個裝有食品的貨櫃，導致大量薯條散落沙灘。

英國一處海灘竟有大量薯條被沖上岸。（示意圖／Pexels）

《英國廣播公司》（BBC）報導，當地居民邦尼西（Joel Bonnici）指出，他於17日早晨在海灘散步時，赫然發現「薯條海灘」，不禁「看了2次才確定沒看錯」，「海灘看起來就像加勒比海的金色沙灘。」報導指出，部分地點薯條堆積達約76公分深，至於範圍幾乎望不到盡頭。

海岸警衛隊表示，先前有16個貨櫃掉入海中，造成洋蔥、香蕉等食品被沖上岸，但薯條海灘的情況「前所未有」。而這些塑膠包裝袋在薯條沖上岸後破裂，可能對水生生物造成威脅，包括附近的一個小型海豹群，邦尼西憂心地說，「我經常潛水，我知道海豹會玩這些袋子，或者甚至試圖吞食它們。」

目前當地民眾已在臉書等社群平台，發起志工招募活動，協助清理沙灘上的薯條和塑膠袋，以減少對野生動物的傷害。當地政府也發出警告，提醒民眾近期若前往海灘，務必牽好寵物，因為漂上岸的食物和包裝，恐對狗造成危害。

