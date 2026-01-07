英國「不公投」重回歐盟？ 收拾脫歐十年爛帳 斯塔默推新法深化英歐關係

英國首相斯塔默近期推動與歐盟的合作深化。 圖 : 翻攝自 Xiang Yang 向陽 X 帳號

[Newtalk新聞] 在英國脫歐已達 10 年後，首相斯塔默準備新法案，將透過授予各部長權力，加強與布魯塞爾——也就是歐盟的關係，在各項領域如食品標準、動物福利及農藥使用中符合歐洲法規，一些人已將其稱之為不經過公投「重新加入歐盟的努力」。斯塔默發言人強調，該協議將為英國納稅人帶來巨大利益、支持英國企業，並增進英國就業。

2016 年的脫歐對英國經濟、財政與信用都造成深遠的影響，而在 2022 年經濟危機後，更是遭逢巨大衝擊，時任首相特拉斯的「迷你預算」計畫如抱薪救火，不僅徹底失敗，甚至加劇了經濟衰退，他本人也成為任期最短的首相。據《衛報》報導，英國已開始談判加入歐盟內部電力市場，內閣辦公室發言人指出，英歐重啟正在改善雙方的外交、經濟和安全合作，到 2040 年預期將為英國經濟帶來 90 億英鎊的收益。

不過，類似的提案似乎尚未獲得普遍支持，尤其是在透過授權部長來實行的情況下，該法案主要疑慮系為具體制度設計，以及部長與首相權力過大的可能性。保守黨籍內政大臣普莉提．巴特爾（Priti Patel）認為斯塔默缺乏計畫與勇氣，來面對這個嚴肅的問題，他也正準備賦予自己「模糊且廣泛的權力」。

親歐派的自由民主黨（Lib Dems）上次提出的關稅同盟投票中，即便是工黨也有十數名議員反對，而在保守黨陣營無疑會遇到更大阻力。以韋斯．斯特里廷（Wesley Streeting）為代表的部分工黨政治人物較支持關稅同盟，而斯塔默週日（4）向《英國廣播公司》（BBC）表示更應該看向單一市場，而非關稅同盟，以進一步達成共識。

