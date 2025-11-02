英國一列火車上發生持刀傷人事件 警方排除恐襲

（德國之聲中文網）英國交通警察局警司洛夫萊斯（John Loveless）周日對媒體表示：“目前沒有任何跡象表明這是一起恐怖襲擊事件。”

洛夫萊斯說，兩名因涉嫌謀殺未遂被捕的男子分別為一名32歲的黑人英國公民和一名35歲的加勒比裔英國公民。他還補充說，兩人均出生於英國。

他說：“我們仍在努力查明這起案件的全部情況和動機。現在就案件動機進行猜測是不合適的。”

11人受傷

警方稱，11名受傷送醫的人員中，4人已出院，2人仍處於生命垂危狀態。

襲擊案件發生後，這列火車在倫敦以北約130公裡的亨廷頓緊急停車後，特警登上火車實施了逮捕行動。

首相斯塔默稱這是一起“令人震驚的事件”，並表示“深感擔憂”。英國國王查爾斯也表示“感到無比震驚和憤慨”。

英國內政部的數據顯示，過去十年間，英格蘭和威爾士的刀具犯罪率上升了87%，僅去年一年就發生了54,587 起案件，比2023年增長了 2%，位居歐洲之首。

粘滿血的椅子

BBC引述目擊者奧利·福斯特（Olly Foster）的講述說，周六晚上，他乘坐開往倫敦的這列火車，有人從他身邊跑過，說有個男人正在“捅所有人”。

“我把手放在椅子上……然後我看了看我的手，上面全是血。然後我看了看椅子，椅子上也全是血。然後我往前看，所有的椅子上都是血。”他說。

另一位目擊者告訴天空新聞，看到一名嫌疑人揮舞著一把大刀，隨後被警方用電擊槍制服。

2017年發生多起嚴重襲擊事件後，英國在2020年代相對平靜了一段時間，但上個月曼徹斯特一座猶太教堂遭到襲擊，造成三人死亡。

