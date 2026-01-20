英國：審議使館建案 申請國與道德因素不是關鍵
（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國政府今天核准中國在倫敦興建巨型使館，主責建案審議的英國住房、社區暨地方政府事務大臣利德在裁決書提到，申請國是否為中國，這件事本身不是建案審議應考慮的重要因素。
利德（Steve Reed）今天發布的裁決與英格蘭土地規劃督察局去年6月提交的意見書方向高度一致，包括不應以申請國身分，以及與申請國有關的任何潛在道德或文化因素，為使館建案審議重要考量因素，也就是對申請國應採取「中立」原則。
裁決書另提到，申請國身分引發的一般性國家安全疑慮不足以構成建案審議重要考量因素，審議僅需考慮與建案預定地直接有關的安全風險。
中國2018年購入位於東倫敦，鄰近古蹟倫敦塔（Tower of London）和倫敦金融城的皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），擬興建中國在歐洲境內規模最大使館。
建案預定地鄰近大倫敦地區關鍵地下電纜和電信設施，且中國曾遭指控在英國境內運作祕密警察站，巨型使館因此遭質疑將成為北京間諜活動和跨境鎮壓巨型基地，近期曾引發數場示威抗議。
英國政府今天發布含附錄在內近300頁的裁決書和土地規劃督察局意見書。去年2月舉行數場公聽會後，依法獨立行事的督察局建議政府核准中國使館建案。根據裁決書，不服政府裁決的利害相關方必須在即日起6週內，向高等法院提出審查申請。
裁決書說明政府對各方意見的評估。建案預定地周邊居民曾表達擔憂，中國巨型使館恐成為恐怖攻擊和大型示威熱門地點，影響民眾安全。
裁決書指出，目前英國的恐攻警戒等級為「明確」（substantial，5級制的第3級），也就是恐攻可能發生，但某個地點成為使館或中國使館後，是否即會引發威脅，這個問題僅具理論探討價值。
土地規劃督察局意見書提到，沒有證據顯示，使館或中國使館的存在必定提高恐攻風險。中國現有位於西倫敦的使館從未遭遇恐攻，而只要是可見大量人群的地方，即有可能發生恐攻，無法論斷使館或中國使館一定更危險。若只是因為可能發生恐攻，即否決建案，則沒有任何建案可以通過審查。
至於大型示威可能引發道路交通和人身安全風險，土地規劃督察局意見書指出，除了大使館，還有其他地點也容易吸引示威抗議人群；此外，不僅是中國，美國及其他國家的駐英使館周邊，也可見示威抗議舉行。
意見書提到，倫敦警方提供的資訊顯示，在西倫敦中國大使館現址，過去約兩年期間，聚集抗議的人潮從未超過500人，通常每一場最多200人，而新使館預定地周邊空間可容納超過4000名抗議民眾，正門口容納500人也綽綽有餘，無需外溢至鄰近的繁忙幹道阻礙交通。
意見書並強調，去年2月8日在中國新使館預定地周邊曾發生現場多達3000人的大型抗議集會，但這樣的人數是特例，參與民眾未在劃定的範圍內活動，且主辦方當時的目標即是刻意製造混亂、讓混亂成為自我實現的預言，以向警方施壓、要求警方對建案表達反對意見，但現場情況證明，警方有能力安全地維持秩序。根據裁決書，利德認同相關分析。
至於備受矚目的電纜爭議，裁決書指出，沒有跡象顯示，獲核准的建案規劃、或者對使館地點的「合法使用」，足以對電纜形成干擾。
此外，根據裁決書，與國家安全有關的政府機關，包括內政部、外交部，未曾以使館預定地鄰近電纜或其他地下設施為由，對建案表達疑慮或反對意見。裁決書提到，任何關於外國政府非法或不當活動的疑慮，外交大臣有權依法處理。
關於屢遭外界質疑透明度不足的使館室內空間設計圖和用途說明，根據裁決書，經綜合交叉檢視，整體而言，儘管有細節不明之處，審議機關仍有辦法依據送審資料正確理解各項空間用途及許可申請標的。裁決書提到，未註明用途的房間僅能依據合法的使館用途使用。
值得一提的是，根據裁決書，中方曾表示，未註明的室內空間用途與建案實質審議無關。雖然主責大臣利德認為無法斷言相關資訊本質上與建案實質審議無關、不足以成為重要考量因素，但他同時也不認為，欠缺相關資訊即必然需否決申請。
英國媒體近日披露據稱未經中方塗灰遮蔽的新使館設計圖，其中有多達208個地下秘密房間，引發安全疑慮。
主責安全事務的內政副大臣賈維斯（Dan Jarvis）今天在國會表示，與媒體報導不同，政府確實曾見過未經遮蔽的使館設計圖。不過，賈維斯未進一步具體說明是哪些官員、在什麼時間點和情況下過目。（編輯：謝怡璇）1150121
