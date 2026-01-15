英國「新年植物尋寶」15年 民眾紀錄野花盛開揭暖化證據

除夕、新年放假做什麼好？有人吃吃喝喝、有人大睡一頓，英國與愛爾蘭卻有一群人，利用這個難得的假期展開「植物尋寶」。他們在都市角落，郊外岩石縫隙裡，用手機記錄在寒冬綻放的野花。

2026年的新年，不同地方的尋寶者有共同的斬獲，雛菊、蒲公英綻放，美麗又驚喜。然而，十幾年的紀錄卻讓專家明白，這恐是「氣候變遷的警訊」。

一同出遊植物尋寶趣

新年植物尋寶（New Year Plant Hunt）是英國與愛爾蘭植物學會（BSBI）每年定期舉辦的公民科學活動，民眾可個人或組隊參加，用專屬APP邊走邊留下紀錄，也可返家後再上傳。若不確定植物種類，也能拍照尋求協助鑑定。尋寶的對象限定是野生與歸化的開花植物，不包括庭院裡的人工植栽、蕨類、苔蘚等。

這項活動於新年期間舉辦四天，每次以三小時為限。每年的活動時間略有不同，今年在1月1日到4日舉辦，參與者有老練的植物學者，也有眼光敏銳的小小尋寶者。主辦單位強調，即便一無所獲，也是十分重要的紀錄。年復一年的調查，是研究植物變化的重要依據。

「這是絕佳的活動！不僅可呼吸新鮮空氣、讓大腦清醒、還能跟有趣的新朋友結伴出遊、尋找植物，並且協助蒐集資料！」 生態顧問帕門特（Jo Parmenter）說。

15年紀錄 寫下花期的氣候變遷史

去（2025）年新年植物尋寶記錄到647種開花植物，其中312種是英國原生植物，比預期多了10種。這些新年開花的植物並非都是「提前登場」，有些因花期延後，才在新年綻放。去年的紀錄裡，約一半是延後開花的類型，1/4為提早開花。

新年植物尋寶在今年邁向第15年，參與人數達3652人，創下最高紀錄。最新統計在12日出爐，雛菊再次成為目擊榜上的第一名，從英國南端的澤西島（Jersey）到蘇格蘭北邊的離島都有牠的蹤跡，共記錄到1242次。

BSBI科學主管沃克（Kevin Walke）表示，從十數年的新年植物紀錄就可看出天氣變化的影響，氣候變遷是花期變化的頭號潛在因素。為了證實這一點，BSBI今年起新增了一個項目。他們將邀請志工定期紀錄固定路線中各種野生開花植物的數量，進一步分析天氣的影響。

研究：升1℃ 多開2.5種野花

15年的尋寶紀錄裡，有著植物說不出的秘密。專家觀察到近年原生物種的反常，平常應該在4-5月開花的蘆葦，或7-8月開花的野櫻桃，如今都在新年期間開花。尋寶隊也注意到，非原生種的庭園植物溢出至野外變成歸化種，而且在新年開花。

英國氣象局也利用這些年的尋寶紀錄分析，他們發現，當一個地點的11至12月平均氣溫上升1℃，當地的新年尋寶就會多發現2.5種野花。氣象局植物專家海明（Debbie Hemming）指明，這就是氣候崩潰直接影響我們的「實際證據」。

BSBI執行長漢默（Julia Hanmer）表示，這些紀錄讓科學家得以追蹤天氣變化的影響，並因此窺見氣候變遷如何影響鳥、蜂蜜、蝴蝶、授粉昆蟲等生物。