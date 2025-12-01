英國、美國針對「藥品」達成零關稅協議
[NOWnews今日新聞] 英國政府1日宣布，已與美國達成藥品「零關稅」協議，有效期3年，英國商業和貿易大臣凱爾（Peter Kyle）表示，該協議保證英國每年至少50億英鎊的藥品，可免關稅進入美國，是目前唯一獲美國相關優惠待遇的國家，從而保護就業、促進投資，並為英國成為「全球生命科學中心」鋪平道路。
根據《BBC》、《路透社》報導，英國商業和貿易部的數據顯示，截至9月底的12個月內，英國就向美國出口了價值111億英鎊的藥品，占同期所有商品出口的17.4%。然而，川普（Donald Trump）總統先前曾多次威脅要提高藥品關稅，理由是美國對海外生產的藥品過度依賴，希望增加藥品在美國國內生產。
川普認為，美國消費者透過支付高價購買藥品，實際上是在補貼其它已開發國家，但這些國家理應支付更多費用；而且，美國藥品在海外定價偏低，也使美國國內需承擔較高成本。
作為讓英國藥品未來3年免受關稅上漲影響的交換條件，英國國家健保體系（NHS）將把藥品給付的「成本效益門檻」大幅提高25％，也將增加NHS在藥品上的總支出，目標是在未來10年內，將該支出從佔GDP的0.3%，提高到0.6%。
報導提到，英國是透過NHS提高採購藥物的支出，包括對美國新藥的支付價格，換取美國對英國製造的藥品、藥品原料及醫療技術，免徵232條款產業關稅，並在川普任期內，不對英國藥品定價行為啟動「301調查」。
英國政府並強調，新措施（大幅調高健保給付上限）將提升市場誘因，讓全球製藥業者更願意在英國優先上市新藥，英國患者也能更早接觸突破性療法。
對此，美國白宮、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）回應稱，英美在新藥定價達成的談判結果，將有助於推動2國的投資和創新。
