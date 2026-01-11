英國「蜂群」低軌偵察衛星能抓移動目標 蘇紫雲：台灣應投資

貝宜系統的Azalea無線電頻率（RF）衛星（保密部分馬賽克處理），每顆約重150公斤，2025.11.28搭載於SpaceX的Transporter-15運載火箭發射了3顆Azalea衛星，該衛星群日前已完成低軌道部署，為英國國防、安全及民用部門提供太空情報、監視與偵察能力。BAE Systems



跨國軍工巨擘貝宜系統（BAE Systems）公司上個月以「蜂群」概念建構的人造衛星群，成功發射3顆Azalea無線電頻率（RF）衛星進入近地軌道，將為英國的國防、安全和民用部門提供太空情報、監視和偵察，增強英國應對現代威脅的防護能力。國防院所長蘇紫雲指出，該系列Azalea偵察衛星採3顆衛星為一組的小工作群，偵測地面的無線電訊號，可以找出雷達、車輛與部隊等移動目標的無線電訊號，加上「合成孔徑」雷達的衛星，更有效率的掌握威脅，蘇紫雲建議台灣，衛星發展規劃應把偵察用途納入長期投資，提升國安情報力。

低軌衛星成為國防情監偵重要資源，三顆由BAE Systems（貝宜系統）公司設計並建造的Azalea無線電頻率（RF）衛星，已於2025年11月28日透過Exolaunch公司，搭載SpaceX的「Transporter-15」共乘任務成功發射。BAE Systems

貝宜系統日前表示，3顆由貝宜系統公司設計並建造的Azalea無線電頻率（RF）人造衛星，已於2025年11月28日透過Exolaunch公司，搭載SpaceX公司的「運載者15號」（Transporter-15）火箭以共乘任務成功發射，隨後地面站已經成功與這3顆英國製造的衛星建立聯繫。

貝宜系統表示，這次成功的發射部署3顆低軌Azalea無線電頻率（RF）衛星，標誌著該公司自主出資的Azalea任務邁出了關鍵一步，3顆衛星將在離地350英里的軌道上編隊飛行，利用其超寬頻（UBW）無線電頻率感測器，對地球上的無線電訊號進行遠距離監測與地理定位。與這3顆Azalea衛星共同運行的還有一顆由芬蘭ICEYE公司建造的合成孔徑雷達（SAR）衛星，該衛星可穿透雲層生成地表圖像，也是透過「Transporter-15」發射，與前3顆Azalea衛星共同構成具備先進多源感知能力的「4衛星集群」。

偵察衛星對於台海防衛極為重要。資料照為2025年12月3日，衛星影像顯示中國海軍船艦出現在菲律賓海。路透社／Vantor

對於這種4顆衛星集群的「蜂群」偵查衛星模式，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，原來低軌衛星都是單獨一顆或是一組，貝宜系統這次為英國國安單位建立的「4衛星集群」，它是一個「面」，確實比較特別一些。馬斯克的星鏈計畫是第一個把低軌衛星變成實用化的「群」，而英國此次發射3枚Azalea無線電頻率衛星是3顆為一組的小「工作群」，更能掌握地面、海面整個區域的無線電動態情報。

對於貝宜系統指出，與這3枚Azalea無線電頻率衛星一同部署的，還有1顆「合成孔徑雷達」（SAR）的衛星，蘇紫雲分析，這樣的衛星部署，稱為「星座」（constellations），其功能運作先用它超寬頻的衛星群去接收地面或海面的電磁訊號，判斷是雷達還是說通訊系統或者是敵艦艇，在判斷出可疑的電磁訊號的類型之後，就用「合成孔徑雷達」雷達去掃描出影像，進一步的就可以定位出這些目標，就能整合為可用的目標情報。

共軍昨（12/29）進行「正義使命-2025」軍演，中國海警派14艘船艦在台灣北部及東部滋擾，我海巡署派出14艘船艦艇「一對一」併行監控。路透社

由於目前台灣的太空計劃，在自主發展的低軌衛星方面的進展，「福爾摩沙衛星八號」計畫（簡稱「福衛八號」），共規劃發射6+2枚衛星以形成「星系」。而福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」(FS-8A)已於2025年11月29日凌晨02:44搭乘SpaceX獵鷹9號火箭成功發射升空，並順利入軌，將建立台灣自主的高解析度光學遙測衛星星系，提供1米以下的高解析度影像，預料可提供國安偵察的情資。

台灣「國家太空中心」本土研發的光學衛星「福衛八號」。翻攝國家太空中心官網

而台灣的福爾摩沙衛星計畫與英國的3枚Azalea無線電頻率衛星或是SAR合成孔徑雷達等偵察跟監視合一的低軌衛星「星系」相比，雙方的差距有多遠？蘇紫雲表示：「是決心的差距，應該不是技術的差距。」

第一個它這個被這套系統技術的差距第一個 它這個 貝宜系統的Azalea衛星「星系」，基本上目的是在抓移動目標，它可以先將目標定位，因為若是固定的雷達站等等，不必用這一種低軌衛星去抓，因為目標本來就在那裡了。而且偵察固定目標，我方可以取得可見光、不可見光的影像。

蘇紫雲直言，貝宜系統的Azalea無線電頻率衛星群，看來說野心比較大，要抓移動的目標，不管是地面部隊的移動，或是海面艦艇，甚至空中的飛機，該衛星群都有機會可以透過這些目標在通訊或在發出雷達電子訊號時，由衛星去偵測「抓取」訊跡、定位，然後立刻用SAR雷達去掃描，並合成影像，形成完整的目標資訊提供給國安單位判讀跟運用。

福衛五號衛星對土耳其強震取像。國家太空中心臉書

蘇紫雲指出，目前台灣的福衛計畫目前的服務定位，主要還是停留在影像的層級，政府未來若有決心的話，應該逐年編列預算，去增加衛星組（群）的投資，包括通訊衛星，與具備合成孔徑雷達或是無線電頻率（射頻）等情監偵衛星。

由於去年底行政院國科會才宣布將「太空三期計畫」總經費規模從10年251億元提高為13年共710億元台幣，平均一年投入約54億。蘇紫雲直言，還是不太夠，因為台灣的海巡並沒有航空隊，對海洋情監偵能力有限，對於運用衛星來執行情監偵任務更為關鍵，更需要政府有遠見，長期投資衛星技術能力，才能提升國家應對現代威脅的防護能力。

