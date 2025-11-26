英國 DeMellier 黑色星期五大促『限時 8 折優惠』！凱特王妃愛用小眾包萬元即可入手 優雅百搭包款推薦 | ELLE

undefined

PHOTO CREDIT: DeMellier

凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）近日久違現身，再度以她標誌性的優雅氣質吸引全球目光。提到她的時尚風格，怎能不想到她鍾愛的英國倫敦小眾包包品牌 DeMellier？這個低調卻充滿質感的品牌目前正於官網推出黑五大促，眾多經典包款只要萬元出頭即可收藏，還能免運直送台灣。若你也想擁有與王妃同步的時髦品味，黑五無疑是入手 DeMellier 的最佳時機！

凱特王妃同款 DeMellier The Nano Montreal

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Samir Hussein

凱特王妃愛用的 DeMellier Nano Montreal 太妃糖色迷你手提包，每次現身都能迅速登上話題熱搜！包包體積雖然小巧可愛，但容量卻出乎意料地實用，手機、鑰匙等日常必備物都能輕鬆收納。設計上更配有可拆卸背帶與圓柱形頂部手把，無論是斜背、肩背還是手提，都能自由變換，完美應對不同場合。

DeMellier The New York系列

COPYRIGHT: Hearst Owned

PHOTO CREDIT: DeMellier

DeMellier The Hudson系列

PHOTO CREDIT: DeMellier

DeMellier The Tokyo系列

PHOTO CREDIT: DeMellier

DeMellier The Vancouver系列

PHOTO CREDIT: DeMellier





COPYRIGHT: Hearst Owned

