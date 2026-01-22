英國10寶媽喪心病狂！智障女慘遭囚禁凌虐25年 被迫當「家奴」

英國爆出一起震驚社會的案件。一名有智能障礙的女子被囚禁長達25年，被迫成為一戶人家的「家奴」，遭受嚴重虐待與剝削。法院審理後，已判決囚禁者有罪，將於3月宣判刑期。

英國一名婦人被指控囚禁一名智障女子長達25年。（圖／翻攝自FB@gloucestershire.constabulary）

法庭指出，受害者出生在一個問題家庭，1996 年，受害者大約 16 歲時，她被送給了與她家人關係疏遠的威克森。現年56歲的威克森（Amanda Wixon）育有10個孩子，住在位於格洛斯特郡特克斯伯里（Tewkesbury）的骯髒住宅中。檢察官瓊斯（Sam Jones）向格洛斯特刑事法院表示：「她被關在屋內，無法離開。她遭受多次毆打，並在暴力威脅下被迫工作。多年來，她被剝奪食物和洗澡的權利。」

廣告 廣告

受害者在被救出時向警方哭訴：「我不想待在這裡，我感到不安全。曼蒂（Mandy）一直打我，我不喜歡這樣。我多年沒洗澡，她不准我。」警方形容受害者的臥室宛如「監獄牢房」，整個房子骯髒不堪，牆壁發霉剝落，後院堆滿垃圾。

受害女子在這段期間遭受嚴重虐待，曾被掃把柄打斷牙齒，還被強行灌洗潔精、臉部潑灑漂白劑，並多次違背其意願強制剃光頭髮。她只能靠吃剩飯殘羹維生，即使環境惡劣，也不被允許離開或洗澡，只能在半夜偷偷盥洗。

警方調查發現，從1990年代末開始，受害者的福利金一直被存入威克森的銀行帳戶，多年來累積了「相當可觀」的金額。2021年3月，警方接到威克森其中一個兒子的舉報後才前往調查。

威克森否認非法監禁、兩項強迫勞動及四項傷害罪名。陪審團雖然對其中一項傷害指控判她無罪，但其餘罪名均判有罪。威克森將矛頭指向一名與她疏遠的兒子，聲稱是他向受害者灌輸了這些想法。

威克森的辯護律師霍林斯沃斯（Edward Hollingsworth）稱，對其當事人的指控是「幻想和謊言的故事」，並將受害者的指控形容為「孩童般的幻想」。他表示威克森的生活「比指控的更為複雜和微妙」，認為這只是一個疏忽而非虐待的案例。他辯稱整個家庭都生活在惡劣環境中，威克森自己孩子的臥室狀況同樣糟糕。「她的其他孩子沒有接種疫苗，不上學，牙齒腐爛，頭上有蝨子」。

威克森目前有條件獲釋，將於3月12日宣判刑期。

延伸閱讀

大轉彎？外媒：委內瑞拉臨時總統將訪美 25年來首例

視訊目睹友人被揍！川普兒子巴倫緊急報警 受害女：他救我一命

川普達沃斯演說轟丹麥忘恩負義 稱二戰時「美國交還格陵蘭」