英國Ajax裝甲車成問題兒童 重啟測試分兩階段改進

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〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國國防部準備重啟飽受爭議的阿賈克斯(Ajax)裝甲偵察車測試計畫，並採取兩階段改良方案，希望解決多年來困擾該車的技術問題。這項原本被寄予厚望、用以取代英軍老舊偵察車隊的計畫，歷經超過10年發展後，至今仍未能完全投入作戰序列。

軍聞網站《Defence Blog》報導，英國國防採購大臣波拉德(Luke Pollard)向國會表示，第一階段將以少量阿賈克斯車輛在嚴格控制的操作與維修條件下恢復測試；第二階段則預計於數個月內完成多項重大改良，包括強化空氣過濾系統、乘員艙供暖能力及車載電力系統。

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阿賈克斯由通用動力英國公司研製，是一款重達42公噸的履帶式裝甲偵察車。英國國防部2014年簽署採購合約，規劃發展6種共用底盤車型，作為取代冷戰時期服役至今的「彎刀」(Scimitar)偵察車及部分「戰士」(Warrior)步兵戰鬥車的主力平台。

然而，阿賈克斯後續發展卻成為英國近年最具爭議的國防採購案之一。2020年代初期測試期間，多名官兵反映車內噪音與震動過於嚴重，甚至造成聽力受損與身體傷害。英軍因此全面暫停測試，並展開長時間調查。

報導指出，問題並非單一設備故障，而是多項系統共同造成，使修復工作遠比預期複雜。英國國家審計署(NAO)及國會相關委員會，也曾多次批評該計畫進度落後與成本失控。

波拉德表示，此次改良方向主要來自英軍「泰坦風暴」(Titan Storm)演習驗證成果。其中，空氣過濾系統將提升車組人員在高粉塵或受污染環境中的持續作戰能力；供暖系統則強化寒帶作戰需求；而發電系統升級後，將可支援更多感測器、通信設備及電子作戰系統。

報導指出，裝甲偵察能力是現代機械化部隊掌握戰場資訊的重要環節。由於阿賈克斯遲遲未能形成戰力，英軍至今仍須依賴服役數十年的「彎刀」偵察車執行任務，部分車輛甚至曾參與1991年波斯灣戰爭及1990年代波士尼亞維和行動，早已超出原定服役年限。

目前英國國防部尚未公布參與恢復測試的阿賈克斯裝甲車數量，也未說明第二階段改良的詳細時程及計畫總成本。不過隨著歐洲安全局勢持續緊張，英軍對新一代裝甲偵察能力的需求愈發迫切，阿賈克斯能否真正擺脫長年陰影、完成戰力形成，仍有待後續測試結果驗證。

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