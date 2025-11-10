英國BBC總裁因川普紀錄片爭議請辭...汪浩指「是面鏡子」：台灣新聞將剪輯變政治武器「公信力崩塌是時間問題」

英國BBC總裁戴維與新聞部主管圖內斯，因川普紀錄片剪輯爭議雙雙請辭，牛津大學國際關係學博士汪浩今（10）日表示，這是一面鏡子。當台灣的新聞與政論節目日益模糊界線，甚至將剪輯手法變成政治武器時，公信力的崩塌只是時間問題，「『TaiwanPlus 』有類似的問題，是否也應該好好檢討一下？」

汪浩今日以「BBC事件帶給台灣媒體的教訓」為題在臉書發文表示，英國BBC總裁戴維與新聞部主管圖內斯，因川普紀錄片剪輯爭議雙雙請辭，震撼全球媒體圈。

「這起事件提醒我們：再具聲望的公共媒體，只要在事實呈現上出現偏頗與剪接誤導，都會嚴重損害公信力」，汪浩指出，BBC《廣角鏡》節目被揭發將川普兩段演說拼接，使其看似鼓動國會暴動。雖然BBC聲稱是「編輯錯誤」，但社會輿論普遍認為，這是體制內長期政治傾向與編採文化的反映。

汪浩並說，對台灣而言，這不只是國際八卦，而是一面鏡子。當台灣的新聞與政論節目日益模糊界線、新聞報導為立場服務、甚至將剪輯手法變成政治武器時，公信力的崩塌只是時間問題。公共媒體若不能堅守事實、維持平衡，就會從民主防線變成輿論戰場。

汪浩最後說，BBC事件告訴大家，新聞報導的力量來自誠實，而非立場。真正的專業，不是替誰說話，而是讓真相自己說話，「『TaiwanPlus 』有類似的問題，是否也應該好好檢討一下？」

（圖片來源：汪浩臉書、網路）

