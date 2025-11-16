英國Ellerman City Liners收購挪威Viasea Shipping

據英國航運相關網站引述，英國航運公司Ellerman City Liners（隸屬GB Global）近日完成對挪威ColliCare Holding AS旗下Viasea Shipping的收購，進一步鞏固其在歐洲近洋航運市場地位，並強化對永續物流解決方案的承諾。

Viasea成立於二○一六年，迅速在北歐近洋航運市場嶄露頭角，提供英國、挪威、荷蘭、波蘭及立陶宛間定期航線服務。公司在莫斯、鹿特丹、格丁尼亞、克萊佩達及英明翰等主要物流樞紐設有辦公室，以可靠、高客戶導向營運及提供較陸路運輸更環保替代方案而知名。

GB Global創辦人暨董事總經理Iain Liddell坦言，此次收購不僅是擴張，更是重新定義未來近洋航運。結合Eller-man在英國專業經驗與Viasea靈活且永續近洋營運，他們正在打造一個以速度、可靠性與環保方案為核心的歐洲航運網絡。

Ellerman City Liners總經理Peter Andrews指出，此舉是完成公司歐洲基礎設施的重要一步，將使公司能提供真正涵蓋整個歐洲的碼頭到碼頭運輸服務」。

Viasea董事總經理Morten Pettersen則表示，加入GB Global「是Viasea的自然發展」，也將協助公司在維持核心價值前提下擴大營運規模。

此一收購案不僅擴展Eller-man的服務覆蓋範圍，也整合波蘭至羅馬尼亞的多式聯運鐵路連結，並帶動GB Global將更多貨運由陸路轉向海運，落實永續物流理念。