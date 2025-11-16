英國Ellerman City Liners收購挪威Viasea Shipping
據英國航運相關網站引述，英國航運公司Ellerman City Liners（隸屬GB Global）近日完成對挪威ColliCare Holding AS旗下Viasea Shipping的收購，進一步鞏固其在歐洲近洋航運市場地位，並強化對永續物流解決方案的承諾。
Viasea成立於二○一六年，迅速在北歐近洋航運市場嶄露頭角，提供英國、挪威、荷蘭、波蘭及立陶宛間定期航線服務。公司在莫斯、鹿特丹、格丁尼亞、克萊佩達及英明翰等主要物流樞紐設有辦公室，以可靠、高客戶導向營運及提供較陸路運輸更環保替代方案而知名。
GB Global創辦人暨董事總經理Iain Liddell坦言，此次收購不僅是擴張，更是重新定義未來近洋航運。結合Eller-man在英國專業經驗與Viasea靈活且永續近洋營運，他們正在打造一個以速度、可靠性與環保方案為核心的歐洲航運網絡。
Ellerman City Liners總經理Peter Andrews指出，此舉是完成公司歐洲基礎設施的重要一步，將使公司能提供真正涵蓋整個歐洲的碼頭到碼頭運輸服務」。
Viasea董事總經理Morten Pettersen則表示，加入GB Global「是Viasea的自然發展」，也將協助公司在維持核心價值前提下擴大營運規模。
此一收購案不僅擴展Eller-man的服務覆蓋範圍，也整合波蘭至羅馬尼亞的多式聯運鐵路連結，並帶動GB Global將更多貨運由陸路轉向海運，落實永續物流理念。
其他人也在看
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／道瓊跌逾530點！美股盤中突反彈 「這檔」飆逾15%
在市場對美國聯準會（Fed）的降息預期快速降溫，以及人工智慧（AI）概念股持續遭遇拋售的雙重夾擊下，美國股市在週五（14日）延續前一日的沉重跌勢。主要指數持續承壓走低，風險資產遭到投資人拋棄，顯示華爾街的避險情緒正在快速升溫。不過盤中四大指出突然反彈，分析指出目前美股的反彈更多屬於技術面和心理面支撐下的「短暫喘息」，若要形成更堅實的上漲態勢，仍須等待政策明確、經濟數據回暖、成長股基本面再獲支撐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
AI六猛將全線噴發！台積電、鴻海繳出史上最強Q3 外資狂喊「這檔」目標價直攻8,000元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在AI浪潮全面推升下，台股相關供應鏈第三季成績亮眼，從上游晶圓龍頭台積電（2330）到伺服器零組件與代工族群，包括奇鋐（3...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
美股靠「他」翻牌？ 道瓊下跌309點、台積電ADR漲近1％
華爾街股市14日震盪收盤，主要指數表現，道瓊指數下跌309.74點，收至47147.48點；納斯達克指數上漲30.234點，收在22900.589點；標普500指數小跌3.38點，收至6734.11點；費城半導體指數下跌7.54點，收報6811.20點；NYSE FANG＋指數小漲0.24點，收至16344.66點。美股七巨頭股價...CTWANT ・ 1 天前
外資大賣台積電！領完股利就處分16萬張背後盤算｜憶如犀利講
外資今（14）日大賣台股603億元創下今年第三大量，其中光台積電（2330）一檔就賣超高達1.7萬張之多，市值高達243億元。事實上外資這一路大賣神山，早從10月9日領完今年第一季股利後就開始，呈現賣多買少，合計賣超將近16.5萬張之多，盤算為何？耐人尋味。憶如犀利講 ・ 1 天前
快訊／美股持續血洗？開盤「眾科技巨頭幾乎全跌」
雖然美國政府停擺危機暫時告一段落，但日前聯準會（Fed）放鷹，加上關鍵經濟數據發布不確定性極大，還有輝達及其他人工智慧（AI）明星股下跌，上個交易日美股大盤慘烈，科技股估值過高的擔憂情緒在本次交易日是否會蔓延？今（14）日美股開盤，輝達、超微、台積電ADR等科技個股，幾乎沒有一檔股價走揚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
前三季每股虧1.09元！這檔喊明年轉盈漲停了 「成交量暴增5倍」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（14）日下挫506.06點，收在27,397.50點，跌幅0.16%，成交金額5895.69億元。生技廠國光生（4142）12日公告今年前三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海股價跌近15日最低！八大公股砸6億搶便宜貨 東元跌9.6%獲補血逾3600張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（14）日收27,397.50點，跌506.06點或1.81%。八大公股昨日買超89.80億元。外電報導指出，微軟位於威斯康辛州...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達財報開獎 台股上攻28.5K
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式訪台再掀AI熱，然隨美股AI估值過高引發泡沫擔憂，市場期盼19日將公布的輝達最新一季財報送暖，為近期台美股市打上強心針。投資圈聚焦其釋出的最新展望，法人推演輝達財報三大劇本，最佳情境台股可再展多頭，向上突破28,500點再創歷史新高。工商時報 ・ 15 小時前
震盪盤怎麼買？00878長期資金進駐 熱門ETF買點浮現
[Newtalk新聞] 在台股進入高檔震盪、AI 類股漲多回檔之際，市場資金逐漸轉向兼具收益與成長潛力的產品。無論是依靠穩健配息支撐的高股息 ETF，或是受惠產業趨勢的半導體與海外市場 ETF，都展現不同面向的配置機會。 以下是國泰證期解析聚焦五檔具代表性的 ETF，包括兼具抗震力與補漲空間的 00878、掌握 AI 升級趨勢的 00982A、受惠越南長線經濟成長的 00885、具主動選股優勢的 00984A，以及站在半導體成長浪潮核心的 00891的內容： 1、國泰永續高股息（00878） 台股震盪回到合理評價，AI類股漲多回檔，高股息ETF顯抗震力。00878布局電子、金融與傳產，具落後補漲空間。本月配息0.4元，11／17前買進可參與除息，現階段進場可望同時收取股息與資本利得，吸引長期資金進駐。 2、群益台灣強棒（00982A） 科技股震盪、軟銀出清輝達使AI鏈承壓，但北美CSP資本支出仍強。00982A聚焦AI規格升級、台積電供應鏈及報價可望調漲族群。本月配息0.334元，年化殖利率約9%。台股震盪反成加碼良機，兼具成長動能與穩定息收。 3、富邦越南（00885） 越股短線回檔新頭殼 ・ 1 天前