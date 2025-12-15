英國MI6處長警告 俄羅斯決心征服烏克蘭 持續騷擾試探西方國家

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國對外情報機關「軍情六處」(MI6)首位女性處長梅特維利(Blaise Metreweli)指出，俄羅斯總統普廷正刻意拖延結束俄烏戰爭的努力，依然決心征服烏克蘭，並以「低於戰爭門檻」的手段持續試探西方國家。

梅特維利在就任MI6處長2個月後，15日首次發表公開演說。她的警告正值一連串外交會談密集進行之際，這些會談旨在結束因俄羅斯入侵烏克蘭而引爆持續近4年的戰爭。

英國廣播公司(BBC)報導，梅特維利的演說聚焦於所謂「混合戰」或「灰色地帶戰爭」，這類行動包括網路攻擊，以及疑似由俄羅斯代理人於關鍵基礎設施附近發動的無人機活動。

梅特維利指出，普廷決心將混亂輸出至全球，正改寫衝突規則，並帶來新的安全挑戰。英國正面臨日益不可預測且彼此交織的威脅，其中尤以「具侵略性、擴張性的」俄羅斯為重。

梅特維利的演說也表明，科技將是這位新任情報首長的重點關注領域。她呼籲所有情報人員必須精通科技，「不只是在實驗室，而是在實地行動與情報技術中。」「我們必須像熟悉人力情報來源一樣熟悉程式碼，對Python的掌握程度要與多國語言同樣流利。」Python是一種已有30多年歷史的程式語言。

007電影中化名「Q」 真實MI6處長代號「C」

MI6處長代號「C」，是該高度神秘機構中唯一對外公開姓名的成員。梅特維利曾擔任MI6情報科技部門總監，被視為現實世界中相當於007詹姆士龐德系列電影中「Q」的角色，9月底接替摩爾(Richard Moore)出任處長。

梅特維利的演說是西方防務與安全機構近期一連串警告的一部分。這些機構指出，俄羅斯、伊朗與中國等國日益頻繁地運用網路攻擊、間諜活動與影響力行動，對全球穩定構成威脅。

英國上週對數家俄羅斯媒體祭出制裁，指控其從事資訊戰，同時也制裁2家中國科技公司，指其涉及「大規模、無差別的網路活動」。

梅特維利是自1909年軍情六處成立以來，首位出任該職位的女性。英國另外兩大情報機構則早已打破性別天花板。國內安全機構「軍情五處」(MI5)曾由雷明頓(Stella Rimington，1992至1996年)與曼寧漢波勒(Eliza Manningham-Buller，2002至2007年)領導。英國資通訊領域的情報安全機關「政府通訊總部」(GCHQ)，則於2023年由巴特勒(Anne Keast-Butler)出任首長。

