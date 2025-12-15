英國MI6首位女長官首次登台演講 警告俄羅斯「擴張」威脅

編譯林浩博／綜合報導

英國軍情六處（MI6）的首位女性長官梅特維利（Blaise Metreweli），將於15日的就任以來首次公開演講，示警俄羅斯構成了「侵略、擴張主義與修正主義」的威脅。

MI6首位女性首長梅特維利，背景是MI6總部。（圖／翻攝自X平台 @Blaise Metreweli）

輸出混亂是俄羅斯的手段

根據事先公開的演講摘要，梅特維利將重申力挺烏克蘭，嗆聲俄羅斯總統普丁，英國對烏克蘭的支持恆長持久，「我們代表烏克蘭所施加的壓力會持續下去」。

梅特維利將在演講中指出，俄羅斯輸出混亂，並非其對外事務的處理出錯，而是其手法的特點，「我們應做好準備，因為這類事情會持續發生，直到普丁被迫改變他的算計」。

自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，英國已對多名俄國政治領袖、商界人士，還有企業、船隻與實體施加了制裁，當中包括俄羅斯軍方對外情報機構「格魯烏」（GRU）。

如精通外語般 精通程式語言

梅特維利也會在演講強調，加強科技的使用，以應對英國國安所面對的威脅，像是資訊戰與恐怖攻擊。

梅特維利將說道：「我們所做的每一件事，都應包含對科技的熟練。」她特別點名同仁應對程式語言Phyton的精通程度，應與多國語言相同。

M16創立至今已有116年歷史，10月才出任長官的梅特維利，是帶領該組織的女性第一人。不過，不同於007系列作品給予長官的M代號，真實世界的MI6首長代號為C。

