英報告揭抖音易推送負面影片 教育部推防護、素養教育因應

快速滑動螢幕，有興趣的、會笑的就停留，看抖音國際版TikTok，15秒到60秒的影音，已是部分台灣兒少日常，中研院台灣傳播調查資料庫2023年第3次第2期調查，台灣18歲以下的未成年使用TikTok抖音比例，國小43.61%、國中57.87%、高中50.73%，開始接觸時機點為「小五小六」，接觸原因是「社交」。

民進黨立委伍麗華指出，「像現在很流行就是用AI來配音，他就會去製造一些名人沒有說過的話，又或者是說呢，像現在的孩子看多了，因此他開始喜歡用支那語、用支語。」

民進黨立委伍麗華指出TikTok有不少資訊錯誤，有的還有軟性政治宣傳，灌輸意識型態，不勝枚舉。

根據立法院法制局研究引用英國非營利組織反數位仇恨中心報告指出，2022年台灣兒少平均每日使用107分鐘的TikTok，遠高於YT的67分鐘，但2.6分鐘內即推送自殺內容，8分鐘內推送飲食失調內容，每隔39秒推薦1次負面身心健康影片。

目前在校園，雖然學術網路封鎖TikTok和小紅書，但學生用自己的手機和網路，還是可接受這些訊息。

國民黨立委柯志恩質詢問道，「你禁得了嗎？」

教育部次長劉國偉回覆，「第一個禁不了，但是我們會透過我們的一些素養教育。」

柯志恩再問，「教育部的立場目前只是告訴你，用不同的方法來宣導，但是你也禁不了。」

劉國偉回說，「是的。」

柯志恩追問，「你目前就是禁不了，也不打算全面禁。」

劉國偉回應，「這個禁不禁不是在教育部。」

教育部次長劉國偉坦言「禁不了」，會持續推動防護和素養教育，而教育部與數位部等部會，也推出免費數位工具包，協助家長設定孩子使用網路時間、過濾不當內容，降低接收風險。