英增派6架F-35B戰機赴賽普勒斯 因應伊朗緊張局勢

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「The Aviationist」報導，英國7日增派6架新銳F-35B匿蹤戰機，進駐皇家空軍設於賽普勒斯的基地，以應對當前中東地區緊張局勢，防範美國與伊朗間的衝突進一步升溫。

報導指出，6架英國皇家空軍所屬F-35B戰機，6日自位於英國東部諾福克郡的原駐地馬漢姆皇家空軍基地（RAF Marham）啟程，7日順利飛抵賽普勒斯阿克羅蒂里皇家空軍基地（RAF Akrotiri），展開前進部署任務。該批F-35B機隊將加入先前已部署於當地，持續在伊拉克和敘利亞等地，參與國際反恐行動、打擊「伊斯蘭國」（IS）目標的英軍「颱風FGR4」（Typhoon FGR4）戰機機隊行列，共同提升英方對「主權基地區域」（Sovereign Base Areas）與東地中海地區的防衛能量。

英國皇家空軍表示，此次增派先進F-35B赴賽普勒斯前進部署的決定，旨在加強部隊防禦態勢，以有效應對當前華府與德黑蘭當局，因核談判和持續互釋軍事信號而形成的緊張局勢，並避免情勢出現「突發性升級」的最糟情況。

美國與伊朗代表團6日在阿曼居中斡旋下，結束首階段間接會談，雙方皆稱成果積極且取得「良好開端」，將繼續磋商並決定後續協商時程。儘管如此，美方隨後仍宣布，對伊朗非法石油出口與「影子艦隊」祭出新一波制裁，透過切斷能源收益，擴大對德黑蘭施壓。相關發展值得密切關注。

英軍增派6架F-35B戰機赴賽普勒斯前進部署，防範美伊緊張局勢加劇。（取自英國皇家空軍網站）