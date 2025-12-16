英外相譴責黎智英遭定罪 陸使館反批：說三道四、詆毀港國安法

香港法院昨（15）日裁定，壹傳媒集團創辦人黎智英違反港版《國安法》罪名成立。英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）透過聲明譴責對黎智英的起訴是出於政治動機，繼續呼籲立即釋放黎他並給予其一切必要治療。中方則反批英方對黎智英案「說三道四」，粗暴干涉內政。

英國外交大臣古柏。（資料照／美聯社）

根據大陸《環球網》，大陸駐英大使館表示，12月15日，古柏發表聲明「公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法」，這是對中國內政的粗暴干涉，對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。中方對英方的無理做法表示堅決反對、予以強烈譴責。

使館聲稱，黎智英案庭審揭露的事實充分證明，黎是一系列「反中亂港」事件的主要策劃者和參與者，是「外部反華勢力的馬前卒」，是「修例風波」的幕後推手。「其公然乞求外國對中國和香港特區實施制裁、叫囂『為美國而戰』，與『港獨』『黑暴』組織和境外勢力勾連，濫用輿論工具煽動仇恨、激化對抗，鼓動支持暴亂活動，妄圖搞亂香港，遂行『顏色革命』企圖，罪行累累，罪證確鑿」。

12月15日，一輛據信押送黎智英的懲教署車輛駛離法院。（圖／美聯社）

使館還說，黎智英絕不像英方聲稱的那樣只是以「和平方式」行使言論自由權利，其行為已嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國安，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉。「此等嚴重犯罪，理應受到法律嚴懲」。

使館提到，香港特區嚴格依法處理黎智英案，捍衛法治權威與尊嚴，履行維護國家安全憲制責任，「得到廣泛認同和支持」。並聲稱黎智英案審理過程「公開透明，程序公平公正，不容置喙，無可指摘」。

黎智英的兒子黎崇恩 及其法律團隊 15日 在倫敦舉行記者會。（圖／美聯社）

使館又強調，「香港早已回歸中國，英國對香港的殖民統治早已結束。香港事務純屬中國內政。英方沒有權利、沒有資格對香港事務指手畫腳、橫加干涉。英方試圖干預香港司法，只會更加暴露其搞亂香港的禍心，只會激起香港社會的同仇敵愾，只會以失敗告終」。

使館最後表示，中方強烈敦促英方立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇「反中亂港分子」，不要在錯誤的道路上越走越遠。

黎智英案引發國際高度關注。美國總統川普表示對此感到相當難過，已請求大陸國家主席習近平考慮釋放黎智英。另外，我陸委會昨日透過新聞稿「嚴厲譴責」港府利用「國安惡法」箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。陸委會稱，如今黎智英遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

