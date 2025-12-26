英大學研發防跌智慧地板 助高齡長者穩定行走

穿著裝上感應器的襪子，試驗者在柔軟的地墊板子上沿著藍色的中線行走。

英國英國西南部的薩里大學研究團隊利用運動追蹤技術與移動型的地板面板，針對不同年齡的成年人，特別是65歲以上的高齡人口，進行平衡和跌倒風險的試驗。

研究人員讓測試人員在室內環境中做簡單站立、行走的動作，並記錄測試者的反應，用收到的數據建立電腦模型，模擬測試者跌倒時身體與地面的相互作用，以及跌倒的衝擊力，透過髖部、脊椎和頭部傳遞的方式，讓智慧地板能夠以測試者的資料自行充氣調節軟硬度，讓測使者能以最輕鬆的方式移動。

廣告 廣告

薩里大學材料力學副教授莫哈格希安博士說明，「我們希望地板足夠柔軟，在跌倒時降低衝擊力，並保護髖部和身體其他跌倒受力部位，但同時我們也不希望地板太過柔軟，因為那樣會讓高齡者失去平衡，或者對他們的平衡能力與活動能力產生不好的影響。」

根據世衛組織（WHO）統計，全球每年約有3分之1的65歲以上高齡者發生跌倒受傷，跌倒是造成這些高齡者、意外傷害死亡的第2大原因。

在全球人口持續老化下，專家認為，無論如何改善建築的環境，銀髮族人口隨著年齡增長、視力下降、反應變慢或是藥物副作用影響等因素，都讓跌倒這件事很難避免，因此期望在高齡人口最常活動的家裡用智慧地板提供另類保護措施，包括高齡人士跌倒後的求救系統。

莫哈格希安博士表示，「我們的想法是讓地板具有感測功能，或像是觸控螢幕一樣，如果它突然偵測到有人跌倒可以觸發緊急求救，因為人們在摔倒後往往無法使用手機聯絡急救服務，他們可能會長時間躺在地板上。」

薩里大學的這項研究計畫目前還在實驗階段，研究團隊表示，未來如果要廣泛應用在長照系統內，需要產業合作夥伴的協助進行測試，才有進行更快速的開發，未來也期待能將這種智慧地板運用在長照機構以及醫院內。