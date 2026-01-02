英女分享飛北京13天極速就醫 驚訝當天能抽血、做心電圖

英國網紅博主艾米（Amie）被胃痛糾纏整整兩年，在英國預約檢查要等數月之久，艾米索性「打飛的」到中國求醫，僅用13天便完成全面檢查、明確診斷到順利治療的全流程；隨後她在社交平台上分享這段「極速就醫」經歷，盛讚中國醫療服務的高效便捷，瞬間引發全球網友的熱烈討論。

北京青年報報導，「到中國看病」成為外國網友現在的熱門話題。艾米就診的清華大學北京清華長庚醫院，消化中心主治醫師郭曉娟回憶起給艾米看診的情形，她表示患者描述自己胃疼持續了兩年，因此便詢問了生活習慣、既往病史等，接著建議做無痛胃鏡檢查，「整個交流過程大概持續了10分鐘，很順暢」。

無痛胃鏡檢查前需抽血化驗、做心電圖、預約麻醉評估，郭曉娟說，艾米得知當天就能抽血化驗、做心電圖，感到相當驚訝，後來艾米根據自己的時間安排，將胃鏡檢查時間約在12月2日，中間隔了一個周末。

艾米無痛胃鏡檢查的手術醫生是消化中心主治醫師劉金哲，他表示，患者確實有輕度食道炎與慢性胃炎，同步在鏡下做了息肉切除，一周後病理結果顯示為良性。整個胃鏡檢查的操作過程僅需15分鐘左右。

艾米就診流程非常順暢，從開單到完成胃鏡檢查，前後花了五天時間，再加上等待病理結果、複診，全程在13天完成。

有網友質疑，是否因艾米的外籍身分而受到優待，可以高效完成檢查，郭曉娟表示，艾米的流程與其他患者完全一致，從掛號、等待到做檢查，在醫生眼中，都一視同仁，並未享受特殊待遇。

艾米在短視頻中表示，自己被胃疼困擾許久，如果在英國國家醫療服務體系治療，至少要等待兩周才能約上醫生。而同樣兩周時間，她已在中國做了全套檢查，「效率真的超級高。」

艾米還算了自己在中國就診的帳單，由於全程自費，各項檢查、治療加起來是298.6英鎊，折合人民幣約2800元、400美元。相比之下，在英國私立醫院，僅內窺鏡檢查一項就可能花費3000到5000英鎊(約4040至6740美元)，而且可能還要等待一段時間。「這次經歷非常棒」。

