英女領救濟金痛罵「政府小氣又羞辱人」 網酸：拿免費錢還叫苦

伊爾汗怒嗆政府的「福利救濟金」（Universal Credit）制度「小氣又侮辱人」。（翻攝自@ilhanstiktok）

英國倫敦1名女子伊爾汗（Ilhan）昨（30日）在TikTok上發影片，怒嗆政府的「福利救濟金」（Universal Credit）制度「小氣又羞辱人」，引發網友熱烈討論。影片短時間內吸引超過24萬次觀看與1.6萬個讚，評論區卻一面倒掀起論戰。

伊爾汗表示，她曾因失業而申領救濟金補助以支付房租，過程中卻覺得自己被迫接受一場「羞辱儀式」。她說政府規定她必須進行視訊會議、而不能只打電話，讓她感到不舒服。與工作輔導員的互動也令她失望，她抱怨對方態度官僚又冷漠，「好像錢是從他們父親的口袋掏出來的一樣」，甚至建議她用ChatGPT代寫求職信。

「政府在錢上摳得要命，而我明明繳過稅，本來就有資格申請支援，這實在讓人火大。」她在影片中激動表示。

然而，部分網友並不同情，反酸她「拿免費錢還叫苦」。有網友認為「拿納稅人的錢當然該覺得丟臉，太多人在玩弄制度了。」「如果救濟金真的那麼好過，早就沒人去找工作了。」

不過，也有人同情她的遭遇，認為英國救濟金申請系統確實讓人感到屈辱，工作人員態度惡劣，過程繁瑣又缺乏真正幫助。伊爾汗的爭議影片讓英國「福利制度是否合理」再度成為輿論焦點，支持者批評政府苛刻、缺乏人性，反對者則認為納稅人不該為他人的「抱怨」買單。

