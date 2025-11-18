英威爾斯親王號航艦地中海演訓 宣告達完全作戰能力
（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」在地中海與義大利、美國等北大西洋公約組織（NATO）盟軍演訓。國防大臣希利宣告英國航艦打擊群達成「完全作戰能力」（FOC）。
希利（John Healey）17日在與外交大臣古柏（Yvette Cooper）一同訪問義大利期間，在「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）上宣告，連同艦載第5代匿蹤戰機F-35B在內，「威爾斯親王號」航艦打擊群達成「完全作戰能力」，將同時接受北約指揮部署，並可在接獲指令後5至10天完成動員。
這是歐洲首次有搭載先進F-35系列戰機的航艦打擊群加入北約指揮作戰系統。
「完全作戰能力」意味「威爾斯親王號」的所有系統已可完全發揮應有能力、隨時隨地做好實戰準備。此外，這也意味在另一艘同級航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）達成「完全作戰能力」的情況下，未來英國將在任何時候均保持至少有一艘最先進航艦戒備待命。
英國目前擁有「伊麗莎白女王號」和「威爾斯親王號」總計2艘伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth-class）航艦，它們分別在2021年和今年實施印太區域行動部署，但「伊麗莎白女王號」在2021年12月部署任務結束後仍未達成「完全作戰能力」，「威爾斯親王號」則是在今年4月自英格蘭啟程時，即宣布以在年底返航前達成「完全作戰能力」為目標。
「威爾斯親王號」也是歷來部署最多F-35戰機的英國航艦，最高紀錄同一時間搭載24架。打擊群目前在地中海與北約盟友演訓，3日至14日剛完成以空中作戰為重點的「鷹擊」（Falcon Strike）演習，接下來將參與以海軍為主力的「海神之擊」（Neptune Strike）演習。
「鷹擊」演習期間，「威爾斯親王號」首次同時搭載24架F-35B，並在14日達成24小時內總計執行36架次飛行任務的紀錄。
希利說，以起飛架次和任務執行密度而言，這是自1982年福克蘭群島戰爭（Falklands War）以來，任何一艘英國航艦曾創下的最高紀錄。
英國國防部表示，自4月底「威爾斯親王號」航艦打擊群展開部署以來，艦載英國F-35B已累計執行超過1000架次飛行任務。
希利與古柏17日在泊靠於義大利南部那不勒斯市（Naples）沿岸的「威爾斯親王號」上，與義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）和外交部長塔加尼（Antonio Tajani）會談，聚焦深化英義雙邊及歐洲整體安全防衛合作。
希利說，新的威脅時代需要新的防衛，「硬實力」和強大的同盟帶來力量；義大利是英國在北約最密切盟友之一，在義大利宣告英國航艦打擊群達成「完全作戰能力」因此十分恰當。
「鷹擊」演訓期間，義大利的F-35戰機曾從「威爾斯親王號」起飛。英國、義大利另與日本合作「全球空戰計畫」（GCAP），共同開發生產第6代匿蹤戰機。
英國國防部表示，「威爾斯親王號」航艦打擊群在地中海活動期間，編隊船艦將按規劃對義大利、阿爾巴尼亞、希臘和西班牙進行靠港訪問。編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）已訪問阿爾巴尼亞，並在艦上舉行跨國安全防衛會議。
值得一提的是，「鷹擊」演訓由義大利主導，期間一艘義大利巡防艦曾加入英國航艦打擊群編隊。當時英國航艦打擊群編隊另包含一艘挪威反潛巡防艦「羅亞爾阿蒙森號」（HNoMS Roald Amundsen），以及英國的驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）和「里契蒙號」。
參加「鷹擊」演訓的北約國家包括英國、義大利、法國、美國、希臘，總計動員5國約50架軍機、逾1000名人員。至於下一輪演習「海神之擊」，英國國防部表示，操演和驗證項目擬涵蓋海上打擊能力、航艦起降飛行任務、兩棲登陸、反潛作戰等。（編輯：韋樞）1141118
