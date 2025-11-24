英媒曝台投資美4000億美元 國民黨團轟黑箱、要求政府一週內說明

照片來源：國民黨立法院黨團

英國《金融時報》日前引述知情人士說法，台灣可能投資美國4000億美元。立法院國民黨團今（24）日召開記者會，批評民進黨政府對此第一時間選擇沉默，要求民進黨政府公開說明，並依《條約締結法》向立院報告、提出停黑箱、揭承諾等3項要求。國民黨團說明該黨「不是反美，是反黑箱」，要求行政院、經濟部、國安會一週內完整說明，並公開承諾內容與影響。

國民黨團特別強調，這不是反美，而是反黑箱，也不是反外交，而是反對出賣國家未來；國民黨團支持台美合作、珍惜民主盟友關係，但堅決反對黑箱、濫權、越權承諾，未經監督就把人民的未來押給他國的危險作法。

國民黨團進一步提出3項具體要求：立即停止黑箱談判、政府須依《條約締結法》立即向立法院報告、公開所有承諾內容和影響。國民黨團警告，若民進黨政府選擇逃避，國民黨團將會採取更強而有力的監督作為。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府4000億美元承諾竟全面黑箱，這筆金額足以改寫台灣未來，卻沒有任何評估、交代、監督。當全球因美國總統川普啟動貿易戰，正處於風聲鶴唳之際，國際媒體揭露，川普要求台灣4000億美元投資，這不是普通的貿易協商，這是足以重塑台灣10年產業結構，可能重創國家財政跟國安的巨額承諾。

林沛祥說，台灣不是提款機，2300萬人的未來，不是可以在密室黑箱裡私相授受的籌碼，民進黨政府已經公然違反《條約締結法》，越權承諾12兆台幣，已構成對外協定，依法必須送立法院審查。w他說，根據《條約締結法》第6條明定：「主辦機關於條約草案內容獲致協議前，得就談判之方針、原則及可能爭議事項，適時向立法院說明並向立法院相關委員會報告。」

「國人有權知道12兆台幣換到什麼？」林沛祥強調，民進黨政府必須明白，民主不是口號、透明不是裝飾、程序正義不能消失，12兆台幣不是民進黨外交籌碼，這是2300萬人民血汗錢，是下一代保障。

立委牛煦庭認為，4000億美金不是小數目，以台灣經濟量體、人口數和產業結構，不能與日、韓相比，恐怕所付出的代價比日、韓還高；到底換到什麼？如果換到毫無競爭力的關稅結果，等於全盤皆輸。現在國人憂心忡忡，難道民進黨政府不該對外說明嗎？另外，他質疑，相關的配套措施在哪裡？行政程序是什麼？是政府執行？還是民間引領相關投資？分別扮演什麼角色？不是應該提前對國人說明嗎？

牛煦庭表示，如果今天此刻，民進黨政府仍舊將談判過程與結果關在黑箱裡面，國人將會對政府談判能力提出質疑。國民黨團持續觀察、監督政府對美談判走向，但政府資訊持續不透明，民進黨號稱有最好的談判團隊，也做出最大的努力，難道不該向國人報告？請民進黨用務實的角度，朝野共同討論配套措施，這是台灣人民與產業界等待超過半年的相關工作。

