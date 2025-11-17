英媒曝白宮備忘錄指控「阿里巴巴協助解放軍」 疑對中鷹派放消息破壞美中協議

中國科技巨頭阿里巴巴（Alibaba）。（圖／達志／美聯社）

英媒《金融時報》（Financial Times，FT）14日披露，1份來自白宮的備忘錄指稱，阿里巴巴（Alibaba）正在協助中國軍方針對美國目標的「行動」提供技術支援。但《金融時報》表示，他們無法獨立驗證這些指控，且未公布備忘錄的完整內容及發布時間。白宮對此則並未回應。

據《CNBC》報導，雖然《金融時報》堅持其報導內容的可靠性。但阿里巴巴向《CNBC》發表聲明反駁：「文章中的指控與暗示完全錯誤。我們質疑這起匿名洩露事件的動機，而《金融時報》也承認無法驗證這些內容。這顯然是1場別有用心之人發起的惡意公關操作，試圖以此破壞美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平最近達成的貿易協議。」

廣告 廣告

上個月底在南韓舉行的川習會，是美中2位領導人自川普2.0上任以來的首次會晤。雙方同意在12個月內逐步放寬關稅和出口管制措施，以達成貿易休兵。

中國投資策略公司「Sinology LLC」創辦人羅斯曼（Andy Rothman）17日在《CNBC》節目《Squawk Box Asia》中指出，《金融時報》的報導缺乏細節，「這不禁讓人懷疑，是否有部分美國政府內的對中強硬派故意放出消息，試圖削弱總統與習近平的協議。」羅斯曼同時指出，川普對該報導尚未發表任何評論，並提到美國所有主要的雲端運算公司皆與美國政府簽有合約。

過去幾年，美國加大了限制中國取得先進半導體以訓練人工智慧（AI）模型的力度。美國著名智庫之一「布魯金斯學會」（Brookings Institution）專注於中國科技的研究員Kyle Chan表示：「阿里巴巴股價因《金融時報》的報導而迅速下跌，顯示中國的人工智慧產業對美國可能祭出新制裁，感到高度緊張。」

Kyle Chan補充，《金融時報》的報導發布之際，阿里巴巴的開源「Qwen」人工智慧模型在矽谷（Silicon Valley）日益受到歡迎，這對美國收費AI模型公司如「OpenAI」和「Anthropic PBC」構成威脅，同時也引發投資者對AI泡沫的潛在擔憂。

《金融時報》的報導雖然導致阿里巴巴股價在14日美國市場收盤時下跌3.78%，但該公司17日在香港市場反彈上漲超過1%。這家中國科技巨頭預計將於25日於華爾街開盤前發布季度財報，市場高度關注其業績表現及AI業務進展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

向太突拋遺囑震撼彈「二代全OUT」！她改遺囑 郭碧婷傳遭排除繼承名單

從負債到封王！Andy奪走鐘獎淚訴十年路 粉絲見一幕感動喊：他終於有錢了

生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了