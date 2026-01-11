英媒爆料：川普下令起草「入侵格陵蘭」計畫 美軍高層嚇壞抵制

〔編譯陳成良／綜合報導〕剛在委內瑞拉取得軍事勝利的美國總統川普，似乎正準備將槍口對準盟友，引發軍方與外交圈高度恐慌。據英國媒體《每日郵報》引述匿名消息爆料，川普已下令美軍特種部隊指揮官起草「入侵格陵蘭」的作戰計畫。此舉讓美軍高層驚恐萬分，為了阻止總統對北約盟國動武，將領們甚至試圖用「攻擊伊朗」或「攔截俄國幽靈船」等話題來轉移川普的注意力。

報導引述消息人士說法稱，以激進政治顧問米勒(Stephen Miller)為首的白宮鷹派，因成功生擒馬杜羅而氣焰高漲，力促川普在俄中出手前奪取格陵蘭。據傳川普已要求聯合特種作戰司令部(JSOC)制定入侵計畫，但遭到參謀首長聯席會議強烈抵制，軍方高層直言此舉「違法」且絕無可能獲得國會支持。

如哄5歲小孩？傳軍方提「打伊朗」轉移焦點

最令人咋舌的是美軍高層應對總統的方式。一名外交消息人士向《每日郵報》透露：「將領們認為川普的格陵蘭計畫既瘋狂又違法。所以他們試圖用其他重大的軍事行動來讓他分心(distract)，例如建議去攔截俄羅斯龐大的『幽靈船隊』，甚至是對伊朗發動攻擊。」該名人士形容，這群高級將領目前的處境，「就像是在應付一個五歲小孩」。

此外，一份外洩的外交電文分析，若川普真的動用武力或政治脅迫切斷格陵蘭與丹麥的聯繫，將導致「最糟情況」，即北約(NATO)從內部毀滅。部分歐洲官員懷疑，這或許才是川普「讓美國再次偉大」(MAGA)強硬派的真正盤算：既然國會立法禁止總統主動退出北約，那就透過佔領盟國領土，逼迫歐洲國家自己憤而退群。

報導也指出，英國外交官認為川普急於行動的另一動機可能是為了挽救選情，希望在今年夏天的期中選舉前，透過一場戲劇性的軍事勝利來轉移選民對經濟表現的不滿。

