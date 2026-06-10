英媒：川普恐棄台？郭正亮曝賴政府現最怕「這時刻」

英國《金融時報》以「川普會拋棄台灣嗎？」為題，分析在川習會後，台灣對於美國總統川普的態度感到不安，更憂心北京正在逐步影響華府對台認知與決策。對此前立委郭正亮在中天直播節目《綠也掀桌》中分析，即便美國再三重申對台政策不變，但有了之前對待越南的前車之鑑，所謂不變淪為「官式回答」，實質上什麼都變了，連同軍售都可能在川普談判一念之間而停擺。郭正亮更直言，此刻賴政府的國安和外交人士，最擔心的不是川普會不會打來，反而害怕川普若真打了電話給賴清德，將會警告「不要搞台獨」，出現台版的「澤倫斯基時刻」！

前立委郭正亮上中天直播節目《綠也掀桌》。（圖／中天新聞）

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郭正亮痛批，台灣在軍事上不應自欺欺人，兩岸很多東西是由軍事和國力決定，用吹牛的沒有用。

前立委郭正亮上中天直播節目《綠也掀桌》。（圖／中天新聞）

話鋒一轉，對於國民黨主席鄭麗文訪美行，如今要進入到華府深水區，郭正亮也傳訊息先提醒鄭麗文，接下來華府政學界帶著反中的論調的提問，只會更加犀利拷問她，得預先做好準備。至於見不見到國會議員，郭正亮強調並非重點，因為鄭麗文的論述最終得與川普之間取得共識，但她畢竟見不到川普，見到川普底下的人不具備太大意義。至於在訪美後如何回台打贏年底選戰，創造2028國民黨的話語權和底氣，才是鄭麗文返台後的首要工作。

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https://www.youtube.com/live/Asid_uR1TLg?si=R9abuF9z51Woxg7E

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