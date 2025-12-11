英媒：川普盼烏克蘭耶誕前促成和平方案

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）英國「金融時報」引述知情官員披露，美國總統川普希望烏克蘭總統澤倫斯基在耶誕節前促成和平方案；基輔則於今天以逐條方式就美方修改後的和平草案，回覆川普政府。

報導披露，澤倫斯基告訴歐洲領袖們，他在6日一通2小時電話裡被川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）施壓，要他迅速做決定；了解美方向基輔提出時間表的人士透露，川普希望能在耶誕節前達成協議。

澤倫斯基告訴美方，在回應前他需要時間與其他歐洲盟友協商；他8日晚間透過WhatsApp告訴媒體：「老實講，美方現在要的就是妥協。」一名西方官員形容，烏克蘭正夾在「無法接受的領土要求」與「無法拒絕的美國立場」之間。

澤倫斯基8日在倫敦會晤歐洲3強的英、法、德領袖。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）言明當前形勢緊迫。

川普政府11月下旬提出一份28點俄烏和平方案，因內容被認為偏袒俄方而引起歐洲與烏克蘭譁然。基輔之後在歐洲協助下，爭取就方案進行調整。

Axios新聞網引述美、烏官員透露，烏克蘭今天逐條回應川普政府最新的修改版和平草案。

一名烏克蘭官員表示，在與英法德磋商後，烏方做出修改並回覆美方「以使整件事可行」；據稱基輔提出包括解決領土和札波羅熱核電廠等棘手問題一些新思路。

川普表示，他稍早與歐洲領袖通話討論烏克蘭和平談判時，有「一些小爭論」、「用字頗重」。

他說：「我們要看接下來會如何。我的意思是，在繼續推動之前，我們正等待回覆。」

川普還說，歐洲領袖希望美國官員週末前往歐洲參加一場會議，「他們希望我們週末到歐洲開會，我們會視他們的回應再決定。我們不想浪費時間」。

澤倫斯基9日告訴媒體，美方原本的和平方案已被縮減至20點，另也正制定文件，以明確界定烏克蘭的安全保障及確保國家重建的經濟架構。

此外，澤倫斯基今天與美國財長貝森特（Scott Bessent）、川普女婿庫許納及貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）視訊會談，討論戰後重建。貝萊德之前已與烏克蘭政府合作設立重建銀行，將種子資金導入重建計畫，以期吸引數千億美元民間投資。（編譯：陳亦偉）1141211