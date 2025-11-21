英媒：英相施凱爾擬明年初訪中 將先批准中國「超級大使館」爭議建案

傳英相施凱爾將於明年初訪中。路透社資料照片



英國媒體報導，英國首相施凱爾預定明年1月底訪問中國，一旦成行，將是近8年來首度有英國現任首相訪中。不過這項訪問行程尚未敲定，取決於中國駐英「超級大使館」建案是否獲准。報導稱，施凱爾下月將正式批准這項爭議性建案。

英國天空新聞台（Sky News）、《泰晤士報》、《衛報》等媒體報導，施凱爾（Keir Starmer）可能在明年1月或2月訪中。報導也指出，備受爭議的中國駐英「超級大使館」建案，也將在下月獲得施凱爾正式批准，英國對內、對外情報機構「軍情五處」（MI5）及「軍情六處」（MI6）均宣稱風險「可控」。

這座使館位於倫敦金融城中心地帶，一旦建成，將是歐洲境內規模最大外國使館之一，且使館預定地底下有重要電纜通過、鄰近敏感電信設施，外界憂心恐成間諜活動大型基地。

《泰晤士報》引述消息人士稱，英國內政部、外交部都不會對該建案提出正式反對。

中國7年前買下位在倫敦金融城中心的皇家鑄幣廠（Royal Mint）舊址，計劃將駐英大使館移往該處。若獲批准，新的中國大使館總面積將達兩萬平方公尺，相當於48座標準籃球場，會是全歐最大的大使館，容納逾200名中國外交官與情報人員。

在延宕多時後，英國政府預計12月10日前決定是否批准中國「超級大使館」的興建計畫。《衛報》引述消息人士稱，「軍情五處」官員已在秘密會議中向下議院議長表示，情報單位「可以應對」中國新使館帶來的國安風險。

軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）上月也表示，中國新使館的風險「可控」，「本處應對國安風險已有逾百年經驗，包括來自外國駐英使館的風險」。

工黨籍的施凱爾去年7月就任後，多次強調與中國建立務實、穩健關係的重要性。同年11月，施凱爾在20國集團（G20）巴西峰會期間首次與中國國家主席習近平會談，曾表示希望舉行英中雙邊正式高階會談，地點在倫敦或北京。

中央社指出，近幾個月因國會共諜疑雲、中國巨型使館建案、中資對英國鋼鐵等敏感產業的控制等爭議，英中關係時有波折；但英國政府也強調，加強與中方接觸往來有助雙邊「強健」溝通。

去年7月以來，英國已陸續有外交、財政、能源、商貿等部會大臣及國家安全顧問訪中；科技副大臣甫於本月中旬訪中，另有消息指出教育大臣今年底前可望成行。

