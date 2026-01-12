英將派兵格陵蘭「堵川普嘴」 美將領不買單攻打計畫「像在應付五歲孩」

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普對格陵蘭的渴望極大，在他成功突襲委內瑞拉並綁走總統馬杜洛夫妻後，他更加頻繁對外表示美國極度需要格陵蘭，甚至已命令美特種部隊指揮官規劃侵略格陵蘭的計畫，但遭到參謀長聯席會議反對。

種種舉動已讓格陵蘭、丹麥以及盟友相當憂心。綜合英媒報導，英國部隊很可能很快就會派往格陵蘭並部署當地。此外，英國外交官也針對川普使用武力或政治脅迫，切斷格陵蘭與丹麥聯繫的「升級情況」進行兵棋推演，指出最壞的情況可能是北約從內部瓦解，但分析認為，這又或許是川普想要的結果。

廣告 廣告

英國部隊很可能很快就會派往格陵蘭並部署當地，以此堵川普的嘴。（圖／翻攝自X平台 @Keir_Starmer）

英考慮在格陵蘭駐軍堵川普嘴

報導指，唐寧街目前正與歐洲夥伴國家磋商，討論是否在這片北極領土部署人員。

英國防規劃人員正擬定方案，研究在格陵蘭建立潛在的北約（NATO）任務。英官員近日已與德國和法國的對口單位會面，開始進行相關準備工作。

儘管計畫仍處於初期階段，但英國部隊、海軍艦艇及軍用飛機，未來可能會部署至該地，以協助防範來自俄羅斯與中國的威脅。

一名政府消息人士向《每日電訊報》表示：「我們認同川普總統的看法，俄羅斯在北方高緯地區日益增長的侵略性必須受到遏制，歐洲—大西洋的安全也必須加強。」

歐洲國家希望，透過強化在北極的軍事存在，能說服川普放棄吞併格陵蘭的計畫。

分析：川普舉動可能在試探歐洲團結

這位美國總統並未排除動用軍事力量奪取該島的可能性，並誓言說道：「不管他們喜不喜歡，我們都會在格陵蘭採取行動。」他甚至還曾提出，向島上約3萬名居民每人支付高達10萬美元（約315萬元），以換取他們轉而效忠星條旗。

格陵蘭的反川普併吞示威，攝於2025年3月。（圖／翻攝自X平台 @jurgen_nauditt）

川普為自己想併吞格陵蘭的主張辯護時稱，莫斯科或北京可能會奪取這片領土，「我們不會讓俄羅斯或中國成為我們的鄰居。」

然而，風險分析公司 Sibylline 的執行長克朗普（Justin Crump）表示，川普「更可能是在試探歐洲國家的團結與決心」。克朗普指出，盟友可以透過提議在格陵蘭部署北約部隊來「戳破川普的虛張聲勢」，並暗示安全問題並非他想要該島的真正原因。格陵蘭蘊藏豐富的天然資源，包括銅、鎳以及稀土礦物。

英兵棋推演最壞情況：北約被摧毀

面對行動越來越大膽的川普，英國外交官們已展開兵棋推演，針對川普可能透過軍事力量或「政治脅迫」切斷格陵蘭與丹麥間的聯繫，可能產生的各種後果。

其中一份外交電報將「最壞情況」形容為可能導致「從內部摧毀北約」，「一些歐洲官員懷疑，這（摧毀北約）可能就是川普身邊強硬派 MAGA 陣營的真正目標。因為美國國會不可能允許川普退出北約，佔領格陵蘭或許能迫使歐洲自行放棄北約。如果川普想終結北約，這可能是最方便的方式。」

而在所謂的「妥協情境」下，丹麥將同意讓川普取得對格陵蘭的全面軍事使用權，並拒絕俄羅斯與中國進入。

儘管美國目前已可自由進出該島，但這項安排將被正式納入法律框架。

電報指出：「基於國內政治因素，川普可能先啟動升級情境，隨後再轉向妥協情境。」

高階將領不買單川普攻格陵蘭計畫

電報最後總結：「目前對『入侵』的憂慮，主要來自米勒（Stephen Miller）所代表的最極端觀點。英國的立場將成關鍵，究竟是緊跟歐洲盟友，還是打破共識、支持川普的做法。」

一名外交消息人士直言，將軍們認為川普的格陵蘭計畫既瘋狂又違法，因此他們試圖用其他重大軍事行動來轉移他的注意力，「他們說，這就像是在應付一個五歲小孩。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

美若買下格陵蘭「台灣是海景第一排受惠者」 她揭1原因：遲早都要做

兩難困境！格陵蘭逐漸邁向獨立 丹麥要為它與美國鬧翻？

對抗川普併吞！格陵蘭議會5黨聲明：不當美國人

川普併吞格陵蘭? 丹麥媒體揭歐洲抵禦3劇本：外交、嚇阻、制裁

