英希斯洛機場驚魂 嫌撒「胡椒噴霧」釀21傷

英國倫敦的「希斯洛機場」，發生胡椒噴霧襲擊事件，造成21人受傷，其中還包括一位3歲女童。而且還有目擊者，拍下警方逮捕嫌犯的的瞬間。

在英國倫敦的「希斯洛機場」，發生胡椒噴霧襲擊事件，造成21人受傷。（圖／達志影像歐新社）

倫敦希斯洛機場驚傳胡椒噴霧襲擊事件，造成21人受傷，其中包含一名3歲女童。事發地點位於機場停車場，起因是4名男子試圖搶奪一名女子的行李。襲擊導致5人緊急送醫，另有16人在現場接受治療，所幸傷勢都不嚴重。此事件也造成停車場一度關閉，影響往返機場乘客行程延誤數小時。目擊者拍下警方逮捕嫌犯的畫面，一名穿著羽絨外套的男子已被警方上銬。

廣告 廣告

在希斯洛機場停車場，警方接獲通報有4名男子試圖搶奪一名女子的行李，並使用胡椒噴霧攻擊現場人士。事發後，現場立即出現武裝警察巡邏，並逮捕了一名涉嫌襲擊的男子。從目擊者拍攝的影片可見，警方將一名穿著羽絨外套的男子銬上手銬帶離現場。目前警方仍在調查犯案動機。

目擊者描述當時現場情況，表示一開始只看到一個人在咳嗽，環顧四周後發現所有人都在咳嗽，包括自己也不例外。他感覺喉嚨像火在燒一樣，認為這是他經歷過最奇怪的事情之一。他還表示，當時情況非常可怕，有那麼一瞬間，他百分之百相信自己身處恐怖襲擊之中。

此次襲擊事件共造成21人受傷，其中5人情況較為嚴重需要緊急送醫，另外16人則在現場接受治療。受傷者中包括一名3歲小女孩，所幸所有傷者傷勢都不嚴重。事件也導致停車場一度關閉，讓往返機場的乘客行程延誤了幾個小時，影響機場正常運作。

更多 TVBS 報導

社群直播曝行蹤！夏天倫慘遭埋伏 辣椒水噴臉刀具攻擊 27歲嫌落網

澳洲雪梨重大槍擊！ 嫌公寓朝外無差別開槍釀17傷

抓到了！國道路怒男「拔槍追射前車」 被逮稱：他變換車道嚇到我

趁警破門之際！四海幫嫌躲警 竟從3樓開窗往下跳

