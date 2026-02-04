英年輕大腸癌患者增 學界分析樣本庫盼探究原因

打開箱子拿出樣本，每份只有橡皮擦大小。但是您相信嗎？這裡面可能藏著癌症的秘密。

大腸癌傳統上被認為和生活習慣不良有關，而且是進入中老年期才容易發生的疾病。但是英國科學家發現，50歲以下罹患大腸癌的患者數量，在過去25年間攀升了50%，而且許多患者的生活習慣都相當健康，完全無法接受自己也會罹癌。

聖馬可醫院教授、腸胃科顧問莫納漢表示，「在我的臨床經驗裡，看到有人年紀輕輕就被診斷出大腸癌。他們說：『怎麼會是我？我很健康、吃得健康，也規律運動。』我對他們說，這和你做了什麼無關。」

廣告 廣告

科學家想到，倫敦這家醫院裡收藏了豐富的大腸腫瘤與切片樣本，時間最早可以追溯到100年前。英國的癌症研究院將會使用DNA序列等最新科技，分析人們在過去幾十年間基因是否出現變化，造成罹癌機率上升。

莫納漢說明，「我們無法回到1960年代，或重現大家身處的環境，但是我們其實有某種紀錄，在這些盒子裡有生物上的紀錄，包含數以萬計的癌症與切片樣本。」

包括飲食習慣改變、環境毒素增加，還有大腸桿菌影響，都是科學家目前猜測可能致癌的成因。而這份研究計劃將在3年後交出第1份報告，學者希望，到時候將會大幅增進我們對於大腸癌的理解。

更多公視新聞網報導

台大導入雙腔心律調節器 突破醫療侷限提升患者生活品質

「世界最大」冰山面積減半 科學家：可能分裂至無法追蹤

美國上兆隻「週期蟬」破土而出 爆炸性蟬鳴聲震耳欲聾

