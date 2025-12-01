英式復古風吹進雲林！虎尾央廣「後斗市集」熱鬧登場 活化數位影音基地

▲虎央廣「後斗市集」熱鬧登場，親子一同體驗留聲機音樂盒DIY。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府積極推動文化資產活化，11月29、30日於虎尾央廣數位影音基地（原中央廣播電臺虎尾分臺）盛大舉辦「後斗市集」，吸引近百部車輛攤位進駐。11月30日下午縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君特出席，與眾多鄉親一同度過一個悠閒的周末午後。

文觀處表示，活動的靈感源自英國經典的「後車廂市集（Car Boot Sale）」，結合虎尾央廣數位影音基地園區廣闊腹地與戰略歷史遺構，將這座曾經充滿神秘色彩的廣播電臺，轉化為充滿英式休閒氛圍的週末熱點，不僅活化利用閒置空間，更吸引大批民眾前來體驗全新的文化生活風格。

文觀處陳璧君處長表示，「後斗市集」倡導環保循環與家庭休閒理念，充分利用虎尾央廣車輛可直入園區的場域優勢。民眾將愛車停駐於草地，打開後車廂即可變身特色攤位，在陽光與音樂的陪同下，享受愜意的戶外時光。此舉不僅活絡了閒置空間，更讓民眾以輕鬆的方式親近這座具備重要歷史意義的文化景觀。此次市集兩天共吸引近百車次報名，大多為二手家居物件、特色手辦、玩具等，更邀請許多特色餐車出攤，現場提供心情音樂點播活動，邀請電台DJ進行現場播音秀，更有精彩的留聲機DIY體驗，適合親子家庭共同參與。

陳處長指出，虎尾分臺（定遠電台）建於民國61年，見證了美軍戰略與冷戰廣播歷史，於103年登錄為文化景觀，目前主建物殘破嚴重，屢次向中央爭取預算，尚未獲得經費挹注，但這幾年在張縣長的領導規劃下，逐步活化，把整個園區的公園景觀先予打開，讓民眾可以就近休閒。未來的規劃將由軸組聯合建築師事務所操刀，將透過設計巧思，再現拆除後的幕型天線作為歷史再造元素，更將透過步徑與節點設計，讓遊客漫步時感受時間軌跡。園區將規劃「文化景觀保存教育體驗區」，並設置錄音室、影音互動空間及數位剪輯中心，未來將引入商業機能，轉型為推動雲林文化數位化的重要基地。

縣長張麗善表示，虎尾央廣位於高鐵特定區旁，地理位置優越，但過去因缺乏經費一度閒置成為治安隱憂。縣府不忍珍貴資產荒廢，至今已自籌經費共計2,200萬元完成第一期園區景觀與環境整頓工程，並設置營管中心，透過常態性活動與廣場整理，兼顧居民休閒與停車需求。這次文觀處於11月29-30兩天的周末，舉辦「後斗市集」，讓年輕創業的朋友們，一打開車後斗就可以做生意，而在地鄉親也可以到此在草地上席地而坐，聽聽音樂逛逛市集，享受清爽宜人的午後，一個小確幸。

張麗善並指出，縣府正積極落實「雙都心」願景，串聯虎尾市區與高鐵特區，目前持續積極向中央爭取「再造歷史現場2.0-虎尾央廣數位影音基地」1億元主體建築等修復工程，盼加速軟硬體修復，帶動大虎尾區域發展。