台灣沒有大後方！軍事粉專打臉苗博雅「開戰上班論」：別用颱風假邏輯幻想戰爭

近年兩岸關係緊張，社民黨台北市議員苗博雅以俄烏戰徵為例，指若金馬外島爆發戰爭，台灣本島民眾仍上班、上課的言論，引發廣泛討論。對此，軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」在以「今日烏克蘭不是明日台灣島」為題，在臉書貼出台海地圖指出，若將地圖進行同比例疊合，即可得出一個殘酷的事實，台灣的地理與物理條件，根本不具備烏克蘭那樣分區上班的戰略縱深，「台灣沒有大後方」。

粉專指出，若將烏克蘭全境覆蓋於中國大陸與台灣之上，地理現實將一覽無遺。首先是俄烏戰爭最慘烈的戰區，實際交戰面積已超過兩個台灣本島的大小；再者，烏克蘭之所以部分地區能維持經濟運作，是因為擁有巨大的戰略後方，烏克蘭首都基輔距離東部主戰場約450至500公里，而相對安全、作為西方援助樞紐的利沃夫（Lviv）更距離前線超過1000公里；再來，若台海開戰，本島沒有任何城市擁有上述的「安全距離」，全島皆是前線，若對比2022年俄軍進攻基輔的距離，等同中共解放軍登陸桃園後，30分鐘車程便能抵達台北政經中樞。

廣告 廣告

粉專並針對戰爭型態的演變進行分析，部分樂觀論者引用台海危機經驗，認為當年前線戰鬥激烈，但本島幾乎不受影響，但當時的時空背景是，國軍掌握台海的海空優勢，戰場被嚴格限縮在離島海空域，且還有台美共同防禦條約的安全保障，本島民眾比起前線的血腥，最直接的影響確實只是報紙上的新聞，生活不受影響；然而，隨著解放軍現代化，戰爭形勢將不再只是海峽上空的單純狗鬥（Dogfight），而是針對軍事設施與關鍵民生設施的「源頭打擊」，烏克蘭這類設施未被徹底吹毀，是因為俄軍缺乏足夠的長程精準飛彈來執行「系統性毀滅」，但以解放軍龐大的武器庫存與無人機產能，台灣恐將面對極高密度的「飽和攻擊」。

物理現實大於意志：沒水沒電，怎麼上班？

粉專指出，在情況下討論「老闆如果不給戰時上班的薪水怎麼辦」顯得蒼白無力，先不論戰火對周邊民宅的附帶損傷，光是現代工作高度依賴水電網，若開戰，沒電伺服器停擺，金融、科技、行政作業全斷；沒水工廠冷卻系統失效，辦公大樓連基本的廁所都無法使用。粉專也提及全民防衛手冊及現行的《民防法》，表示內容多著重於防空避難，對於「基礎設施全毀」下的社會運作缺乏指引，光從交通看，當號誌失效、燃油優先供應軍用導致加油站關閉，大眾運輸全面停擺，若此時要求員工「正常通勤」不僅不切實際，更徒增社會混亂。

粉專指出，烏克蘭居民還能上班，是因為有國土空間換取時間，但台灣身為高人口密度的海島，不該用「颱風假」的邏輯來幻想戰爭，粉飾太平地告訴民眾「戰時也可以拚經濟」。民防準備要誠實面對島嶼戰爭的特殊情況，唯有承認台灣島「全島皆前線」的戰略劣勢，並據此規劃出真正能運作的戰時生存機制，才是對台灣社會最大的負責。粉專提到，所謂「分散式韌性」就是將資源分散到全台數萬個社區與大樓，在戰略意義上，敵人可以用飛彈炸毀一座發電廠，但不可能浪費十萬枚飛彈去炸全台灣十萬個「有電有水」的社區，當中央系統崩潰時，小單元仍能各自運作，社會秩序就不會混亂，就能支撐台灣島撐過最黑暗的時刻。

更多風傳媒報導

