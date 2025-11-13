中油三接工程費爆浮報逾150億 羅智強揭檢調兩度吃案：怠惰執法掩飾官商勾結

根據《鏡週刊》爆料，中油觀塘液化天然氣接收站（三接）第二期工程被檢舉浮報經費超過150億元，引發社會關注。立委羅智強在臉書發文指出，這件案子在3年前就被檢舉，今年8月又再被檢舉，但卻始終不見檢調積極偵辦，別再用怠惰執法來掩飾骯髒齷齪的官商勾結。

「中油第三座液化天然氣接收站」位於桃園觀音區塘尾，又稱「三接」或「觀塘案」，完工啟用後可供應附近大潭電廠與台灣北部民生及工業用戶等用氣需求，中油與台電計畫三接啟用後，北中南3座接收站分區供氣，降低輸氣成本及風險，並藉海陸輸氣系統相互調度及備援，提高國內整體供氣穩定及安全，擴大天然氣卸收、儲存及供應能力。

《鏡週刊》報導指出，總工程費高達253億元的中油三接2期工程，被檢舉工程預算浮報逾百億元。羅智強指出，​這件弊案最誇張之處，竟是中油高層自己要求廠商浮報標案報價，浮報金額超過150億元之多。此案3年前就有人檢舉，今年8月再被檢舉，卻都石沉大海，始終不見檢調積極偵辦。

羅智強表示，今天他將吹哨者提供的檢舉函交給法務部，「第三次」檢舉此案，並提供週刊報導錄音檔中的關鍵人物，請檢調盡速約談。檢舉函的內容非常具體，人事時地物清清楚楚，應馬上啟動司法調查，不要再用怠惰執法來掩飾骯髒齷齪的官商勾結。

羅智強強調，國民黨黨團也將提案，要求行政院長卓榮泰針對中油弊案專案報告，給國人一個交代，絕不容許民進黨政府以敷衍的態度，蒙混過關。這件案子荒腔走板、離譜至極，中油若堅持未涉不法，就應該對週刊的不實報導提告，捍衛公司名譽，否則就是心虛。人民不是貪腐政府的提款機，大家辛辛苦苦的納稅錢，更不是民進黨的私房錢。

