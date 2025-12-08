（圖／本報系資料照）

前總統蔡英文日前深夜發文，談及能源轉型，強調綠電發展不可停，這也是她卸任後「第二次跟大家聊能源轉型」。為什麼蔡英文如此關切這議題？答案很簡單，因為她知道「非核家園」政策轉彎後，政治清理的動作也或將展開。

經濟部11月28日已正式核定《台電核電廠現況評估報告》，核二、三廠具再運轉可行性，兩廠將於2026年3月將再運轉計畫提送核安會；經濟部長龔明鑫12月1日表示，核三廠最快在2028年初可啟動重啟程序；行政院長卓榮泰5日表示，非核家園的時程可能須往後延，此外，「非核家園」可能需要重新定義。至此，賴政府「返核」的態度已十分清晰。

蔡英文任內強推的「2025非核家園」政策，在核三廠2號機於今年5月17日停機後已達成。然而，為了能源政策可以走自己的路，賴總統其實布局了很久。從任命擁核的郭智輝擔任經濟部長、和碩董事長童子賢擔任「總統府國家氣候變遷對策委員會」副召集人開始，賴一路都在蓄積「總有一天要重啟核電」的輿論與黨內共識。

談到核電，賴清德不像蔡英文一般，總是斬釘截鐵說不，而往往是採取「前進兩步再退一步」的節奏，儘管顯得猶豫不決，卻也讓擁核與反核者都可看到希望。517之後，賴清德終於可以放飛自我了，因為他已完成了前任的交辦事務，算是仁至義盡，英系又有何可批判？

畢竟「非核家園」固然是民進黨神主牌，但要在2025年完成，並非賴清德堅持的主張；再者，他總是切割再生能源取代核電過程中所發生的綠能黑金爭議。蔡英文日前發文說，面對綠電各種負面衝擊，應該不分藍綠強力肅貪，積極處理涉貪的弊案，而她「不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。」看在賴清德眼裡，大概只能冷笑。

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，人稱「小英男孩」，因涉收賄施壓台電高層喬饋線收押中；涉嫌掏空台鹽綠能近4億元的前台鹽綠能董事長陳啟昱，案發後一度落跑，後以600萬交保。政壇傳出，陳啟昱雖被認為屬新潮流，但後已轉為投靠蔡英文，還曾助蔡在2019年民進黨初選時打敗賴清德。說到綠電弊案，蔡英文門下眾生「點指兵兵」，十分熱鬧。

事實上，在蔡英文8年任內核電歸零、瘋狂種綠電下，從破壞環境生態、電價上漲到電力供應危機，還有綠能蟑螂四處橫行的問題，各種後遺症早已腐蝕台灣政治、經濟與社會各層面，聲稱「2024年之後不是我的事」的蔡英文，可以撒手不管，但接下爛攤子的賴清德責無旁貸。不緩下弊端叢生的綠電、不使用核電，根本沒機會發展他心心念念的AI產業。

然而，已擺出「垂簾聽政」甚至不排除「御駕親征」的蔡英文，不會讓賴清德輕鬆如願，更大的政治對抗應正在醞釀中。蔡英文口中的能源轉型2.0，就是英德大戰第二部曲，賴清德要扛得住，才有機會創造自己的風雲生涯；若扛不住，那恐怕連台灣產業的未來都得賠上了。