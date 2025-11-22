英德法重申 和平方案須確保烏國主權
記者賴名倫／綜合報導
烏克蘭《基輔獨立報》報導，英德法21日發表聯合聲明，針對外界普遍流傳的美國版烏俄和平方案，表達立場。聲明肯定美國推動和平的努力，但重申歐洲與烏國有權參與談判進程，並應確保烏國主權獨立，以及符合歐洲共同利益。
傳美方案要求烏讓步
近日曝光的和平方案，主張烏軍應全面撤離頓內茨克州並大幅裁軍，遭各界指責衝擊烏國主權，且過度偏袒俄國。對此，英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨與法國總統馬克宏，與烏國總統澤倫斯基通話後，發表聯合聲明表明挺烏立場；北歐波羅的海8國（NB8）也跟進發表聲明挺烏，重申俄國須為侵略行徑付出代價。
歐將爭取公平持久和平
施凱爾在南非20國集團（G20）峰會開幕前，批評俄國假意尋求和平卻言行不一，並譴責俄軍無差別空襲傷害無辜平民，因此將在峰會期間，與德法領袖討論現有提案，並研究如何強化這項方案，以確保烏國利益，共同爭取一個公平且持久的和平。
政治新聞網站「政客」（Politico）說，美國總統川普認為烏國近期戰況艱困，傾向敦促烏國本月底前接受既有方案以盡速停火；不過美國跨黨派參眾議員近日展開聯署，將推動對俄國頒布新一輪加強制裁方案，施壓俄國調整既有立場。而美國陸軍部長德里斯科計畫23日前往倫敦，向歐洲各國說明和平方案內容與後續談判構想。
施凱爾（左起）、馬克宏、梅爾茨，在南非G20峰會場邊，討論如何強化美方提出的烏俄和平方案。（達志影像／美聯社）
