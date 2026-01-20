英情報機關為中國新使館背書 官員稱秘密設施非特例

（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國政府今天宣布核准中國在倫敦興建巨型使館，情報機關重申安全風險可控，首相府官員則稱政府已審閱中方所提供未經遮蔽的設計圖，秘密設施不是中國使館特例，英國大使館也有。

一名首相發言人今天在媒體簡報會表示，國家安全是政府首要優先事項；中方同意將現有在倫敦的7個外交館處集中至單一地點（新使館），這在安全管控上，對英國有利。至於所謂的秘密房間，在任何重要外交館處，「機密設施」都是標準空間配置一部分，包括英國在海外的大使館。

這名發言人提到，政府看過未經遮蔽的使館設計圖，並對各項安全風險能獲妥善管控感到滿意。

英國媒體近日披露未經中方塗灰遮蔽的中國巨型新使館設計圖，其中有多達208個地下秘密房間，且所在位置鄰近大倫敦地區關鍵地下電纜和電信設施，更添使館恐成為間諜活動和跨境鎮壓巨型基地疑慮。

一旦落成，這將是中國在歐洲境內最大使館，且規模將超越美國駐英使館，龐大程度在歐洲境內的外國使館之間數一數二。

維權組織、香港人等海外社群，以及含執政黨工黨在內的跨黨派英國國會議員曾陸續對使館建案表達疑慮，並質疑情報機關是在政治壓力之下，被迫表態建案相關安全風險可控、有應對方案。

英國情報機關「軍情五處」（MI5）及政府通訊總部（GCHQ）首長今天聯名致函外交和內政大臣，以公開信的形式強調，管控與外國駐英使館有關的國安風險，MI5有超過100年的經驗。一如對其他駐英外國使館，期待徹底消除中國使館引發的每一項潛在安全風險，可謂不切實際。然而，各情報機關與政府部會通力合作，針對中國使館建案研擬安全風險緩解措施，相關工作堪稱專業、適當，包含與電纜有關的部分。

值得一提的是，信函援引MI5首長麥卡勒姆（Ken McCallum）去年10月發表的年度演說，指出英國既需堅決捍衛免受中國安全威脅之害，也有必要把握明顯有助英國利益的機會。

信函表示，英國情報機關在安全防衛有明確角色，而這有助政府就「把握機會」作決策，相關決策往往錯綜複雜。

自2024年7月工黨政府上台以來，英國各情報機關首長針對中國安全風險的公開發言，有較以往和緩跡象。首相施凱爾（Keir Starmer）預期本月底訪問中國；若成行，這將是睽違約8年，再度有英國現任首相訪中。一般認為，中國巨型使館建案通過與否，攸關英國是否能獲北京准許、改建年久失修的駐中使館，以及首相能否順利訪中。

監督情報機關業務的英國國會情報暨安全事務委員會（ISC）今天以主席名義發布聲明，對政府放行中國使館建案表達「有條件同意」。

根據聲明，ISC去年7月對建案潛在安全風險展開調查，並向內政部、外交部及各情報機關取證。聲明提到，事實證明，提出基本問題後，ISC要得到各部會機關「直接的答案」，困難度往往超乎合理預期。

ISC指出，儘管事涉不同因素，ISC的關切僅從國安角度出發。整體而言，ISC對情報機關有充分機會表達意見感到滿意，但對以下情況感到詫異：國家安全相關考量在政府決策過程中，扮演的角色不夠明確，且國安相關建議竟可在關鍵事實不足的情況下擬訂。重要的報告缺乏必要細節、顯得零碎，且似乎未及時更新。

ISC預告，將致函首相表達關切，雖然整體而言，ISC的結論是，與中國使館建案有關的國安疑慮可以令人滿意的方式獲緩解。

不過，聲明也提醒，ISC在2023年發布的中國主題報告中，曾指出英國政府在應對中國構成的情報安全威脅時，未能有長遠思考，而中國一向善於利用這一點。組成ISC的國會議員們仍未被說服，政府在調和中國同時是「國安威脅」，也是「經濟夥伴」這兩個概念上，已展現該有的靈巧。（編輯：洪啓原）1150121