英批准中國建超大使館！藏200密室罵聲一片

▲英國政府批准中國在皇家鑄幣廠舊址新建使館。圖為當地居民在預定地前抗議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國預定在英國倫敦興建「超巨型」使館，但緊鄰重要設施，且被爆出有200個用途不明的密室，引發當地居民強烈反對。不過，英國政府在20日批准興建計劃，情報機關也背書說，安全風險可控。

據BCC等外媒報導，中國預定在英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，興建一座全歐洲規模最大的中國大使館，不過該位置鄰近倫敦塔、倫敦金融城（City of London），地下還鄰近關鍵地下電纜和電信設施，建物設計圖也披露，擬在地面下興建逾200個用途不明的房間，引發外界質疑新使館會成為北京間諜活動、跨境鎮壓的基地。

該案自2018年中方購地後，一直遭當地居民、國會議員即在英港人團體反對，2022年地方政府否決後，英國政府去年收回地方審查權，今年2月舉行聽證會，住房大臣利德（Steve Reed）20日宣佈批准放行。

此外，英相施凱爾（Keir Starmer）本月預計訪問中國，有官員坦言，使館是否過關攸關高層訪問是否成行。

保守黨影子內閣閣員批評工黨政府「丟臉的懦弱行徑、完全沒有骨氣」，同黨國會議員也批評：「把我們的國家安全拱手賣給了中共」、「災難」、「向中國出賣國安」。自由民主黨也批評，此舉是「強化中國在英國境內的監控能力，危及我們的數據安全，更遑論在英國土地上勇敢的香港人的安全」。

2025年2月以來，有許多香港移民及在英藏人、新疆維吾爾人、台灣人，參加4場千人級別的示威，反對興建中國使館。

首相發言人21日表示，國安是政府首要的優先事項，中方同意將現有在倫敦7處的外交使館，集合到單一地點（新使館），對英國有利。至於所謂的祕密房間，在任何外交館，機密設施都是標準配置的一部分，英國海外使館同樣也有，政府看過未經遮蔽的使館設計圖，並對各項安全風險能獲妥善管控感到滿意。

英國情報機構軍情五處（MI5）及政府通訊總部（GCHQ）首長也聯名致公開信給外交和內政大臣，強調MI5對管控與外國駐英使館有關的國安風險，有超過100年的經驗。

