英批准中國「超級大使館」後 首相施凱爾啟程訪中：不必在美中選邊站

英國20日正式核准中國設立「超級大使館」，輿論還在發酵，首相施凱爾（Keir Rodney Starmer）又鬆口承認訪中消息，宣布將於今（27）日啟程赴中、日訪談，是自2018年時任首相梅伊（Theresa Mary May）訪中以來第一次，並表示英國不必在美中之前做抉擇。

施凱爾在接受彭博社採訪時表示，訪問世界第二大經濟體將為英國帶來「重大機會」，並預計有數十位英國商界領袖將隨行。施凱爾承認中國行之前，英、中之間拉鋸8年的「超級大使館」拍板，英國政府核准中國在倫敦興建一座新的使館。《鏈新聞》指出，因為新建的大使館距離與地下光纖電纜相當接近，又連接兩大金融區，含有機密金融資訊，造成輿論反彈，擔心加劇中國對海外中國異議人士的鎮壓，也擔心該據點成為中國間諜基地。

施凱爾認為，英國不該在國家之間做出抉擇，也反對孤立主義。施凱爾強調英美關係密切，會維持與美之間的關係，包含安全和防禦。同時也不該忽略作為第二大經濟體的中國。在與彭博的訪談中，施凱爾也提到他會向北京提出人權上的問題，包含香港媒體大亨黎智英的案件。

BBC指出，美國與盟友的關係目前相當動盪，不僅威脅向反對美國併吞格陵蘭的國家加徵關稅，也威脅上週訪中的加拿大，若與中國達成交易，美國將對加拿大徵收100%關稅。

如今施凱爾將成為2026年，第5位訪中外國領袖。此前南韓總統李在明、愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）、加拿大總理卡尼（Mark Carney），以及芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）也接連訪中。

