英拳王約書亞遇嚴重車禍「車頭全變形」 同車2友身亡

之前才在Netflix打敗網紅拳手的英國前世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua），29日在父母的家鄉奈及利亞發生重大車禍，他搭乘的休旅車撞上卡車，車體嚴重扭曲變形，坐在後座的約書亞幸運逃過一劫，只受了點輕傷，不過同車的兩位友人不幸喪命，警方還在調查肇事原因。

前拳王座車撞卡車變形 目擊者「搶看明星」

事故發生在週一早上繁忙的高速公路上，大名鼎鼎的英國前世界重量級拳王約書亞搭乘的休旅車失控撞上停在路邊的卡車，車頭嚴重毀損，玻璃碎成蜘蛛網狀，車門也被撞掉，同車的兩名友人不幸罹難，坐在後座的約書亞則逃過一劫，雖然身材魁梧高大的他一度受困車內，所幸後來安全脫困，只受了點輕傷。

車子受到嚴重撞擊零件四散，擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀。圖／美聯社、路透社、CNN

有目擊者表示，事發當下圍觀民眾都在喊「約書亞、約書亞」且不斷拍照，約書亞獲救後還要大家不要喊叫，但大家還是因為見到明星而高喊了起來。

才征戰擂台賽！前拳王KO網紅拳擊手保羅

現年36歲的約書亞曾榮登兩屆重量級世界拳王寶座，本月19日他在邁阿密和網紅拳擊手保羅（Jake Paul）進行擂台賽，全程由Netflix向大約三億用戶進行直播，保羅當時被約書亞重拳痛擊造成下顎骨折，最終輸了比賽，而在得知約書亞發生車禍後，保羅也於第一時間發文為約書亞祈禱。

