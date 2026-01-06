英接裝首艘超大型無人水下載具「神劍號」

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Naval News」5日報導，英國皇家海軍已接裝首艘超大型無人水下載具（XLUUV）「神劍號」（XV Excalibur），將投入進階測試工作，評估其戰備能力，以及與有人潛艦的「有人／無人組合」（MUM-T）搭配效能。

報導指出，英國國防部潛艦交付局（SDA）去年12月中旬，將「神劍號」移交英海軍，此為英軍歷來最大無人水下載具；接下來至2027年底，將展開進階測試任務，包含與機敏級有人潛艦協同作業、驗證作戰效能等，作為建構XLUUV應用教範、流程，以及未來採購類似裝備的重要參考。

廣告 廣告

「神劍號」長約12公尺、直徑約2.2公尺、排水量約19噸，具備可觀酬載與自主性能，現階段可續航約5天，未來將在酬載空間裝備更多電池延長續航力，或裝載反潛與情監偵設備執行作戰任務，有望投入英國「大西洋堡壘」計畫，成為水下偵蒐核心，監控北大西洋海域潛在威脅活動。

「神劍號」源於英海軍「鯨魚座計畫」（Project Cetus），該計畫於2022年授予MSubs公司1540萬英鎊（約新臺幣6.57億元）合約，打造原型XLUUV展開測試；去年2月下水後，隨即展開多項測試，包含檢驗其搭載的Tiqker量子光學原子鐘性能，確保水下導航能力無虞；還在多國「護衛軍刀」聯演期間，讓部署澳洲的英軍遠距操控位於英國本土的「神劍號」，不僅驗證載具作業能量，也展現其多項性能遠超原先設計。

「神劍號」將接受進階測試，驗證「有人／無人組合」搭配能量。（取自MSubs公司領英）

「神劍號」將成為英國皇家海軍所操作的最大型無人水下載具。（取自SDA領英）