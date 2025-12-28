英推「空檔年」培訓計畫 擴大青年參與國防

記者賴名倫／綜合報導

英國政府27日宣布，將於明年3月啟動「空檔年」（gap year）培訓計畫，招募約150名25歲以下青年，接受為期1年的有薪軍事訓練；未來可望將每年額度增加至千人之譜，藉由擴大青年參與國防事務、滿足人力招募與培訓專才需求。

英國政府表示，該計畫是根據《戰略國防總檢》構想，參考澳洲國防軍（ADF）的成功經驗，預計於明年招募首批約150名25歲以下青年，並量身訂做培訓課程，讓應募者在完成必要基礎訓練後，可根據興趣與專長能力，選擇加入英國陸軍、皇家海軍或空軍的現役單位服勤；儘管整體役期長度僅1年，仍可讓尚未確定職涯興趣的社會新鮮人，透過訓練與勤務學習團體合作及領導技巧，增進對軍旅生涯的興趣與認同感。

此外，即將卸任的瑞士武裝部隊參謀長蘇斯理中將27日受訪時，也坦言俄國威脅日益嚴峻，瑞士亦須提升國防支出、加速推動部隊戰力現代化，才能同時對抗新興網攻與傳統武力侵略等全面威脅。

英國政府明年將推動「空檔年」培訓計畫，應對潛在威脅。圖為英軍官兵演訓一景。（取自英國國防部網站）