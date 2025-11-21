英揭國際洗錢網絡 秘密資助俄國對烏克蘭戰爭

（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國警方今天表示，一個在英國境內運作、規模達數十億美元的洗錢網絡，收購了中亞國家吉爾吉斯的一家銀行，用來協助俄羅斯規避西方制裁，俄方將這些資金用於烏克蘭戰爭。

警方指出，此一網絡在英國至少28個城鎮，起用數百名車手來收集販毒、槍械走私等不法所得。

英國國家打擊犯罪局（NCA）表示，這些現金隨後會迅速兌換成加密貨幣，在全球流動。

英國政府主導一項名為「擾亂行動」（Operation Destabilise）的計畫，對此展開緝拿工作，國家打擊犯罪局今天公開了最新進展。

國家打擊犯罪局指出，迄今已在英國各地逮捕128人，查扣超過2500萬英鎊（約新台幣10億4724萬元）的現金和加密貨幣。

過去一年，另有45名洗錢犯嫌被捕，起出510萬英鎊。而英國當局提供的情報，也協助外國當局在全球各地查扣2400萬美元和260萬歐元。

英國國家打擊犯罪局說，名為Smart和TGR的兩個俄語網絡，涉及這大部分的資金移轉。

這網絡不但協助一些網路犯罪、毒品及槍械走私的跨國犯罪集團洗錢；也幫助俄國客戶非法地規避金融制裁，並在英國進行投資。

國家打擊犯罪局指出，「擾亂行動」的第2階段計畫，自去年12月展開，當局發現有部分洗錢資金是經由吉爾吉斯Keremet銀行在移轉。

這家銀行於2024年聖誕節當天，由與TGR首腦羅西（George Rossi）相關的Altair Holding SA公司秘密收購。

國家打擊犯罪局說，Keremet銀行隨後協助俄羅斯國營商業銀行Promsvyazbank（PSB）調度資金，這家國營銀行專門支持俄國軍工業。

美國財政部今年1月也曾點名Keremet銀行，指其協助克里姆林宮逃避制裁。

為遏止此類犯罪，英國當局展開宣導，在全國高速公路休息站等地，張貼英俄雙語海報和網路訊息，以此警告車手們：不值得為區區數百英鎊，付出坐牢5年的代價。（編譯：紀錦玲）1141121