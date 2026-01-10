英撥款85億升級裝備 準備領導駐烏部隊

記者施欣妤／綜合報導

英國政府9日表示將撥款2億英鎊（約新臺幣85億元），升級車輛、通訊系統與反無人機能力等，為烏克蘭停火後提供安全保障做準備。

英國國防大臣希利9日訪問烏克蘭首都基輔時宣布，將率先強化英國部隊能力，以幫助確保烏克蘭未來的安全與強化長期安全保障，包含為即將投入「烏克蘭多國部隊」（MNFU）的單位，升級車輛載具、通訊系統、新型反無人機防護等裝備，確保官兵能即刻投入部署。

希利表示，俄羅斯發起的侵略戰爭即將邁入第5年，「烏克蘭仍以極大勇氣持續奮戰」，因此英國將加速為部署做準備，並承諾領導「烏克蘭多國部隊」，因為「烏克蘭安全，就是英國安全」。

希利在基輔與烏國總統澤倫斯基及防長什米哈爾討論未來維和部隊部署議題，並證實兩國攜手生產的「章魚」（Octopus）反無人機系統，本月開始在英國生產，將提供給烏克蘭抵禦俄軍無人機攻擊。

澤倫斯基6日與「志願者聯盟」代表簽署《巴黎聲明》，將由英法德主導「烏克蘭多國部隊」維和任務，並由美國掌管停火監督與核實機制。此外，義大利總理梅洛尼9日呼籲歐洲國家指派1名特使，與俄展開對話，避免因缺乏交流，拖累烏俄和平進程。

希利（右）訪問基輔，與澤倫斯基等烏國官員會面，重申英國承諾。（達志影像／美聯社）